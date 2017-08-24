Мбаппе может перейти в ПСЖ за €150 млн
Футбольный клуб «ПСЖ» согласовал условия перехода нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.
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По информации издания, клуб из Парижа в ближайшее время должен объявить о сделке, согласно которой «Монако» получит за Мбаппе €150 млн и одного игрока.
При этом «ПСЖ», который в начале августа купил бразильского нападающего Неймара, должен будет продать ряд футболистов, чтобы не нарушить правила финансового
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Мбаппе €140 млн, а также отдать в «Монако» бразильского полузащитника Лукаса Моуру. Кроме того, за защитника монегасков Фабиньо парижане готовы отдать €80 млн.
Напомним, Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком по итогам сезона 2016/17 чемпионата Франции. В прошлом сезоне он провел на поле 29 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Мбаппе занял пятое место в списке бомбардиров чемпионата Франции.
Ранее многие европейские клубы предлагали контракты Мбаппе. Среди них мадридский «Реал», французский «ПСЖ», а также английские «Ливерпуль» и «Арсенал».
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