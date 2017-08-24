Наш человек в Африке, или как выжить в чемпионате ЮАР
Российский защитник Григорий Гришин рассказывает о чемпионате ЮАР по футболу. Что чем опасно Лимпопо, зачем нужен крем от загара и другое.
«Советский спорт» продолжает серию интервью с российскими футболистами, которые играют в экзотических чемпионатах. Сегодня интервью с российским защитником Григорием Гришиным, игроком южноафриканского футбольного клуба «Юниверсити оф Претория».
— Григорий, как получилось, что воспитанник «Торпедо» из города Владимир оказался в Первой лиге чемпионата ЮАР? Как правило африканские игроки едут к нам на чемпионат, а не наоборот.
— Получилось спонтанно: у меня закончился контракт с владимирским «Торпедо», и мой агент Алексей Бондаренко предложил мне этот вариант. Идея мне понравилась. Я решил, что профессионально вырасту как игрок, если буду играть в зарубежном клубе. К тому же там у меня больше шансов попасть на европейские чемпионаты, куда я стремлюсь. А еще я надеюсь попасть в сборную России.
— ЮАР для Вас — не чужая страна. Ваш отец дважды выиграл там марафон. Какую роль это сыграло в вашем выборе?
— Если честно, мой агент много лет назад познакомился с моим отцом через своего отца, Виктора Ивановича Бондаренко, который тренировал тут
— Расскажите о Вашем клубе «Юниверсити оф Претория».
— Очень сильная и перспективная команда с отличной инфраструктурой. В этом сезоне стоит задача выйти с первого места в
— Клуб имеет
— Да. Он базируется в городе рядом с университетом. Есть еще своя университетская студенческая команда, которая играет в своем студенческом чемпионате, но я не являюсь их студентом, а заочно учусь во Владимире
— Можете рассказать про Преторию, про него ходит много страшных историй.
— Меня, слава Богу, всякие ужасы обошли стороной. Мне тут даже нравится. Тихий, спокойный город. Но историй, конечно, ходит много, потому что есть кварталы, куда белому человеку лучше не показываться даже в светлое время суток.
Например, недавно, когда мы ехали с моими
А вот в том же Йохансбурге — ужас и днем и ночью. Мы туда тоже гоняли на машине, но старались не ездить по опасным районам этого города.
— Что Вас удивило на чемпионате?
— Первое — это скорости и быстрота принятия решений. К тому же практически все команды тут используют высокий прессинг, и с мячом зевать нельзя — накрывают сразу. Для меня это огромный опыт, и я стараюсь учиться. Ну, и еще великолепные поля с изумрудными газонами.
— Как после второго дивизиона России выходить под палящее солнце ЮАР?
— Первые месяцы для меня было очень тяжело.
— Какая самая максимальная температура, при которой Вы играли?
— Плюс 37, но тут солнце очень близко, и при +20 печет — будь здоров. У меня всегда с собой солнцезащитный крем: его обязательно надо использовать для лица, рук и ног, а то от местного ультрафиолета можно получить рак кожи.
Сейчас заканчивается африканская зима и будет сезон дождей — местная весна. В прошлом году две недели шли ливневые дожди, и мне, в отличие от местных, было кайфово играть, но домой добираться тяжело: хайвеи затопило и проехать было невозможно. В некоторых местах машины просто утонули.
— С каким российским дивизионом Вы можете сравнить первый дивизион ЮАР?
— Если сравнивать скорости — это уровень Российской
— В чемпионате ЮАР есть лимит на легионеров?
— Да, не больше двух легионеров на игру в стартовом составе.
— Вы живете на базе своего футбольного клуба?
— Нет, на квартире у старого друга моего отца. Десять минут на машине от базы.
— Вам предоставили клубную машину?
— Нет, я купил сам, она не очень дорогая.
— Тогда вопрос, который мы задаем всем футболистам: сравните уровень зарплат с нашим чемпионатом. С зарплатами какого дивизиона России можно сравнить зарплаты в Первом дивизионе ЮАР?
— Думаю, между вторым российским дивизионом и ФНЛ.
— Много болельщиков ходит на футбол?
— У нас стадион вмещает около шести тысяч, а ходит
— Самая большая аудитория, при которой вы играли в ЮАР?
— Это провинция и одноименная команда «Мтата Бакс» — там трехтысячник был переполнен.
— Есть ли в ЮАР ультрас и околофутбол?
— Околофутбола нет, а ультрас — это человек тридцать, которые с нами отправляются на выезд. Поют песни на африканас и зулусском о Боге и его помощи.
— С кем дерби у «Юниверсити оф Претория»?
— Нас ненавидят все и все хотят обыграть.
— Какой был самый дальний выезд у команды?
— Кейптаун. Два с половиной часа на самолете. Был еще семичасовой выезд на автобусе в Лимпопо.
— Где гуляет Гиппопо?
— Именно, но реальность не имеет никакого отношения к стихотворению. По Чуковскому Лимпопо — это такой рай, а там на самом деле все наоборот, и все очень страшно. Когда многие начинают жаловаться на жизнь, я сразу вспоминаю, как живут в Лимпопо. Это местность, где бушует малярия, на дорогах валяются трупы животных, разбитые или сожженные автомобили, вдоль дорог картонные дома и бедные голодные дети. Если дашь человеку бутылку воды, то он тебе начнет в ноги кланяться. Команда, с которой мы там играли, называется «Черные леопарды». Она едва не вышла в
— Это был самый экстремальный выезд у Вас на памяти?
— Не совсем, наверное, самый — это
— И сразу вопрос: вы привыкли к звуку вувузелы?
— Это да (смеется)! Уже привык, хотя первое время от нее постоянно жужжало в ушах. К счастью на матчах первого дивизиона болельщиков поменьше, то и вувузел не так много.
— Вас лично,
— Уже нет. Знают, что со мной шутки плохи, я могу ответить.
— Не боитесь, что вас после «ответа» могут удалить?
— А я аккуратно (смеется).
— Ваш тренер — легенда южноафриканского футбола Шон Бартлетт. На каком языке Вы с ним общаетесь?
— Первое время общение шло тяжело. Я в школе изучал английский язык, но потом немного подзабыл. Пришлось подучить, но сейчас уже все хорошо: я и понимаю, и спокойно разговариваю. Шон Бартлетт к каждому игроку ищет свой подход. Однажды он меня поразил тем, что перед тренировкой подошел ко мне и на русском языке спросил: «Как твои дела, Григорий?» Было приятно.
— С кем в команде Вы сдружились?
— У меня со всеми хорошие отношения. Иногда собираемся с командой в ресторане. Перед тренировками даже танцуем местные африканские танцы. Правда, большую часть времени я нахожусь дома и занимаюсь саморазвитием, много читаю, подтягиваю английский, занимаюсь в тренажерном зале. В моем возрасте, если хочешь
— Ваша семья навещала Вас в ЮАР? Скучаете ли по России?
— Только у отца получилось в прошлом сезоне прилететь, а на Новый год я сам к ним летал. В этом году
В прошлом сезоне, когда прилетал отец, мы выиграли 3:0 и я даже был собой доволен, хотя обычно все наоборот — постоянно себя критикую.
Очень скучаю по нашей русской зиме, по снегу, а семья мне говорит: «а мы наоборот к тебе хотим — у тебя круглый год лето» (смеется).
— Когда летали в Россию на Новый год, перепады температур не подкосили здоровье?
— Я следил за собой и старался одеваться тепло, акклиматизация прошла легко.
— У вас есть два младших брата. Они тоже собираются стать футболистами?
— Оба занимаются в школе владимирского «Торпедо». Средний — голкипер, а младший пока не решил, кем он хочет стать.
— А по российской кухне скучаете?
— Очень! Поэтому привез с собой несколько килограммов гречки, готовлю ее себе тут.
Чабрец с собой привез, тут чай хороший (я его в Россию родне и друзьям привозил), а травок, которых можно с ним заварить нет.
— У Вас есть кумир в современном футболе?
— Да, Серхио Рамос. Столько забивать, сколько он забивает, у меня не получается, но я работаю над этим.
— Ну, и последний вопрос, который мы задаем всем футболистам: болеете вы за
— Я за «Реал» Мадрид. Посмотрим, выиграют ли они в этом сезоне все турниры, в которых участвуют.
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