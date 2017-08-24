За первые сутки краудфандинга «Крумкачы» собрали 8263 рубля от 271 человека

Наибольший взнос — по 500 рублей — внесли два пользователя: управляющий директор Anderida Financial Group Беларусь Александр Теслов и внештатный автор «Прессбола» Роман Счастный. Взамен они получили возможность поучаствовать в тренировке с основным составом «Крумкачоў».

В среду, 23 августа, председатель правления ФК «Крумкачы» Денис Шунто объявил о начале краундфандинга. Для того, чтобы остаться на дистанции чемпионата Беларуси по футболу, команде необходимо 124570 рублей.