Андрей Аршавин посетит детский турнир в Алтае
Сегодня Барнауле проходит международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина. В этом году в нем принимают участие мальчики 2005 года рождения.
За главный приз поборются воспитанники «Алтая», московских футбольных школ «Динамо» и «Локомотив», ташкентского «Бунедкора», корейского FC Сheogo и алматинского «Кайрата». Также сегодня вечером данное мероприятие посетит игрок «Кайрата» Андрей Аршавин, который должен принять участие в торжественном открытии детского турнира.
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