«Вся эта шумиха не давит на него». Венгер рассказал о состоянии Санчеса
Главный тренер лондонского «Арсенала» в преддверии матча с «Ливерпулем» ответил на самые актуальные вопросы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первым делом рулевой «пушкарей» рассказал о ситуации Алексиса Санчеса. Игрок сборной Чили до сих пор не продлил контракт с клубом. Согласно СМИ, переговоры продолжаются, но форвард также обсуждает эту тему с руководством «ПСЖ». Французский клуб готов выкупить Санчеса, но Венгер не торопится расставаться с нападающим.
«Санчес в хорошей форме. Он всегда следит за своим состоянием и старается думать о команде. Не думаю, что вся эта шумиха
Алексис счастлив в «Арсенале». Да, пока нам не удалось договориться о новом контракте, но это не значит, что он уйдет. Все хотят сосредоточиться на предстоящих матчах. Ситуация с продлением контракта интересует нас меньше всего.
Он очень много работает на тренировках, и готов к сезону. Выйдет ли он с «Ливерпулем»? Окончательное решение за мной. Я хочу подумать, но повторюсь, он готов играть, — заявил специалист.
Другой полузащитник «пушкарей» Алекс
«Вы прекрасно знаете мою позицию — я хочу, чтобы Санчес остался в команде. Он один из немногих игроков, через которого строится вся игра. Я хочу, чтобы он стал носителем наших ценностей.
Я ставлю перед собой четкую цель — сохранить лучших игроков в команде. Мы потратили много времени, сил и средств в таких парней, как
Также наставник «пушкарей» поведал о конкуренции в лондонском клубе.
«Доволен составом. Конечно, у нас много игроков, и пока не получается дать возможность всем. Но мы помним про ценности “Арсенала” — помогать молодым футболистам. Сейчас в этом плане нам тяжело. У нас есть 4 молодых игрока, которые заслуживают шанса», — заключил Арсен Венгер.
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