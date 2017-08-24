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24 августа 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Вся эта шумиха не давит на него». Венгер рассказал о состоянии Санчеса

Главный тренер лондонского «Арсенала» в преддверии матча с «Ливерпулем» ответил на самые актуальные вопросы.

Главный тренер лондонского Арсенала в преддверии матча с Ливерпулем ответил на самые актуальные вопросы. Увеличить
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Первым делом рулевой «пушкарей» рассказал о ситуации Алексиса Санчеса. Игрок сборной Чили до сих пор не продлил контракт с клубом. Согласно СМИ, переговоры продолжаются, но форвард также обсуждает эту тему с руководством «ПСЖ». Французский клуб готов выкупить Санчеса, но Венгер не торопится расставаться с нападающим.

«Санчес в хорошей форме. Он всегда следит за своим состоянием и старается думать о команде. Не думаю, что вся эта шумиха как-то влияет на его настроение. Он является игроком мирового класса, а такие парни привыкли к давлению.

Алексис счастлив в «Арсенале». Да, пока нам не удалось договориться о новом контракте, но это не значит, что он уйдет. Все хотят сосредоточиться на предстоящих матчах. Ситуация с продлением контракта интересует нас меньше всего.

Он очень много работает на тренировках, и готов к сезону. Выйдет ли он с «Ливерпулем»? Окончательное решение за мной. Я хочу подумать, но повторюсь, он готов играть, — заявил специалист.

Другой полузащитник «пушкарей» Алекс Окслэйд-Чемберлен получил предложение от «Челси». Игрок сборной Англии готов отправиться к «синим», но Венгер хочет сохранить хавбека в команде.

«Вы прекрасно знаете мою позицию — я хочу, чтобы Санчес остался в команде. Он один из немногих игроков, через которого строится вся игра. Я хочу, чтобы он стал носителем наших ценностей.

Я ставлю перед собой четкую цель — сохранить лучших игроков в команде. Мы потратили много времени, сил и средств в таких парней, как Окслэйд-Чемберлен. Они должны помнить об этом. Надеюсь, Алекс останется в «Арсенале», — рассказал Венгер.

Также наставник «пушкарей» поведал о конкуренции в лондонском клубе.

«Доволен составом. Конечно, у нас много игроков, и пока не получается дать возможность всем. Но мы помним про ценности “Арсенала” — помогать молодым футболистам. Сейчас в этом плане нам тяжело. У нас есть 4 молодых игрока, которые заслуживают шанса», — заключил Арсен Венгер.

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