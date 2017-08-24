Десять футболистов «Астаны» отправились в сборные
Футболисты столичной «Астаны» отправились в расположение различных национальных сборных, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Так, Юрий Логвиненко, Александр Мокин, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген и Роман Муртазаев присоединяться к сборной нашей страны, которой в начале сентября предстоит сыграть с Черногорией и Польшей.
Получивший повреждение в матче с «Селтиком» Ласло Кляйнхайслер вызван в состав команды Венгрии, опорный полузащитник Иван Маевский — Беларуси, а нападающий Джуниор Кабананга — ДР Конго.
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