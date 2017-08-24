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24 августа 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо ждут третьего ребенка

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Антонелла Рокуццо, жена футболиста «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, ждет третьего ребенка, сообщает As.

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Свадьба Месси и Рокуццо состоялась 30 июня в аргентинском Росарио. После медового месяца в Антигуа и Барбуде было получено подтверждение, что жена футболиста ждет третьего ребенка. Пол пока не известен.

У 30-летнего Месси и 29-летней Рокуццо уже есть двое сыновей — Матео (1 год) и Тьяго (4 года).

Месси — единственный футболист в истории, пять раз признававшийся лучшим игроком мира.

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