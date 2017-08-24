Роналду забил во время дисквалификации

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Мадридский «Реал» провел свой последний контрольный матч этим летом, одолев итальянскую «Фиорентину» в борьбе за «Трофей «Сантьяго Бернабеу» (2:1). Ни стартовавший регулярный чемпионат, ни два напряженных матча за Суперкубок Испании не заставили «сливочных» отступить от традиций, и они нашли время в перерыве между играми Примеры, чтобы организовать товарищеский турнир в память о бывшем игроке и президенте клуба, чьим именем теперь назван стадион команды.

Матчи за «Трофей Сантьяго Бернабеу» проводятся каждый год, начиная с 1979-го. Исключение произошло только в 2014 году, когда команда, столкнувшись с необходимостью сражаться за Суперкубок Европы с «Севильей», Суперкубок Испании с «Атлетико» и сразу после этого начинать регулярный сезон, решила немного разгрузить свой график.

Но нынешний «Реал» таким плотным расписанием уже не напугаешь — активный август стал для подопечных Зинедина Зидана привычным делом с тех пор, как они выиграли три Лиги чемпионов за четыре года. Любопытно, что в начале 80-х годов в борьбе за Трофей принимали участие четыре команды: проводились полуфиналы, финал и матч за третье место. Сейчас турнир ограничивается встречей «Реала» и приглашенной команды.

Прошедший матч с «Фиорентиной» был приурочен к 60-летней годовщине завоевания «Реалом» второго Кубка европейских чемпионов. Тогда, в 1957 году, «сливочные» одолели «фиалок» на своем родном «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:0 — голами отличились легенды «королевского клуба» Альфредо Ди Стефано и Пако Хенто.

Празднование памятной даты было довольно сдержанным, поскольку матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне. Фанаты «сливочных» растянули на трибунах плакат с надписью «17.08.17. Мы не боимся».

Не добавило местным болельщикам радости и то, что их любимый клуб пропустил уже на четвертой минуте встречи: 24-летний полузащитник «Фиорентины» Жордан Верету получил мяч на линии штрафной и аккуратно пробил в левый нижний угол. Второй вратарь «сливочных» Кико Касилья даже не пытался прыгать, очевидно, не поверив, что этот удар представляет какую-то опасность. А на табло тем временем зажглись цифры 0:1.

Впрочем, отношение «Реала» к товарищеским встречам легко понять по нынешней предсезонке, в которой он не одержал ни одной победы в основное время. Да и в матчах за «Трофей Сантьяго Бернабеу» «сливочные» немало пропускают: даже французский «Реймс» из Лиги 2 умудрился закатить в ворота испанцев три мяча в прошлом году, проиграв 3:5.

Начав уступать в счете, «Реал» мгновенно взбодрился и три минуты спустя восстановил статус-кво: воспитанник клуба Борха Майораль с метра вогнал мяч в сетку ворот после отличной прострельной передачи Криштиану Роналду в разогнанной Марко Асенсио атаке.

«Очень рад забить свой первый мяч на «Сантьяго Бернабеу», это что-то невероятное.

Каждый матч здесь для меня как финал, я очень горд играть на этом поле в «сливочной» футболке, — признался 20-летний форвард в интервью клубному сайту. — «Реал Мадрид» — этот клуб, в котором я хочу быть. Я получил предложения от других клубов, но моя мечта — выступать за эту команду. Если я не ушел в аренду, то это потому, что вижу здесь шансы. Собираюсь вспахать все поле своим неустанным трудом. В «Реале» очень сложно бороться за игровое время, ведь у этого клуба лучший состав в мире, но Зидан рассчитывает на меня, и я рад, что получил сегодня минуты.

На 33-й минуте встречи Роналду забил победный мяч «Реала» (2:1) в своем фирменном стиле: проход по левому флангу, смещение в центр и мощный удар в «девятку».

Португалец, кстати, отыграл в этой встрече все 90 минут: из-за дисквалификации за толчок арбитра в ответной игре за Суперкубок Испании против «Барселоны» он не сможет принимать участие в матчах Примеры до 20 сентября, так что Зидан решил предоставить лидеру «Реала» максимальное количество игрового времени.

«Гол Роналду? Это то, что он умеет лучше всего, мы счастливы тем, что такой игрок выступает в нашей команде,

— заявил француз после встречи. — «Реал» подошел к этому матчу серьезно и хорошо вошел в игру. Я доволен, что на стадион пришло много болельщиков: этот матч не был для них проходным. Мы в свою очередь добились того, чего хотели. «Трофей Сантьяго Бернабеу» остается у нас, так что мы счастливы.

В этой встрече моей целью было дать время тем, кто играл меньше: Дани Себальосу, Маркосу Льоренте, Майоралю, Роналду… Теперь можно отдохнуть, но уже завтра мы будем думать о матче Примеры против «Валенсии», который состоится совсем скоро, 27 августа.