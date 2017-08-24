Роналду забил во время дисквалификации
Мадридский «Реал» одержал победу над итальянской «Фиорентиной» в традиционном товарищеском матче за «Трофей Сантьяго Бернабеу». Победу «сливочным» принес красивый гол Криштиану Роналду, который
из-за дисквалификации не появится на поле в официальных матчах за «королевский клуб» до 20 сентября.
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Мадридский «Реал» провел свой последний контрольный матч этим летом, одолев итальянскую «Фиорентину» в борьбе за «Трофей «Сантьяго Бернабеу» (2:1). Ни стартовавший регулярный чемпионат, ни два напряженных матча за Суперкубок Испании не заставили «сливочных» отступить от традиций, и они нашли время в перерыве между играми Примеры, чтобы организовать товарищеский турнир в память о бывшем игроке и президенте клуба, чьим именем теперь назван стадион команды.
Матчи за «Трофей Сантьяго Бернабеу» проводятся каждый год, начиная с 1979-го. Исключение произошло только в 2014 году, когда команда, столкнувшись с необходимостью сражаться за Суперкубок Европы с «Севильей», Суперкубок Испании с «Атлетико» и сразу после этого начинать регулярный сезон, решила немного разгрузить свой график.
Но нынешний «Реал» таким плотным расписанием уже не напугаешь — активный август стал для подопечных Зинедина Зидана привычным делом с тех пор, как они выиграли три Лиги чемпионов за четыре года. Любопытно, что в начале 80-х годов в борьбе за Трофей принимали участие четыре команды: проводились полуфиналы, финал и матч за третье место. Сейчас турнир ограничивается встречей «Реала» и приглашенной команды.
Прошедший матч с «Фиорентиной» был приурочен к 60-летней годовщине завоевания «Реалом» второго Кубка европейских чемпионов. Тогда, в 1957 году, «сливочные» одолели «фиалок» на своем родном «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:0 — голами отличились легенды «королевского клуба» Альфредо Ди Стефано и Пако Хенто.
Празднование памятной даты было довольно сдержанным, поскольку матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне. Фанаты «сливочных» растянули на трибунах плакат с надписью «17.08.17. Мы не боимся».
Не добавило местным болельщикам радости и то, что их любимый клуб пропустил уже на четвертой минуте встречи: 24-летний полузащитник «Фиорентины» Жордан Верету получил мяч на линии штрафной и аккуратно пробил в левый нижний угол. Второй вратарь «сливочных» Кико Касилья даже не пытался прыгать, очевидно, не поверив, что этот удар представляет
Впрочем, отношение «Реала» к товарищеским встречам легко понять по нынешней предсезонке, в которой он не одержал ни одной победы в основное время. Да и в матчах за «Трофей Сантьяго Бернабеу» «сливочные» немало пропускают: даже французский «Реймс» из Лиги 2 умудрился закатить в ворота испанцев три мяча в прошлом году, проиграв 3:5.
Начав уступать в счете, «Реал» мгновенно взбодрился и три минуты спустя восстановил статус-кво: воспитанник клуба Борха Майораль с метра вогнал мяч в сетку ворот после отличной прострельной передачи Криштиану Роналду в разогнанной Марко Асенсио атаке.
«Очень рад забить свой первый мяч на «Сантьяго Бернабеу», это
Каждый матч здесь для меня как финал, я очень горд играть на этом поле в «сливочной» футболке, — признался 20-летний форвард в интервью клубному сайту. — «Реал Мадрид» — этот клуб, в котором я хочу быть. Я получил предложения от других клубов, но моя мечта — выступать за эту команду. Если я не ушел в аренду, то это потому, что вижу здесь шансы. Собираюсь вспахать все поле своим неустанным трудом. В «Реале» очень сложно бороться за игровое время, ведь у этого клуба лучший состав в мире, но Зидан рассчитывает на меня, и я рад, что получил сегодня минуты.
На 33-й минуте встречи Роналду забил победный мяч «Реала» (2:1) в своем фирменном стиле: проход по левому флангу, смещение в центр и мощный удар в «девятку».
Португалец, кстати, отыграл в этой встрече все 90 минут:
«Гол Роналду? Это то, что он умеет лучше всего, мы счастливы тем, что такой игрок выступает в нашей команде,
— заявил француз после встречи. — «Реал» подошел к этому матчу серьезно и хорошо вошел в игру. Я доволен, что на стадион пришло много болельщиков: этот матч не был для них проходным. Мы в свою очередь добились того, чего хотели. «Трофей Сантьяго Бернабеу» остается у нас, так что мы счастливы.
В этой встрече моей целью было дать время тем, кто играл меньше: Дани Себальосу, Маркосу Льоренте, Майоралю, Роналду… Теперь можно отдохнуть, но уже завтра мы будем думать о матче Примеры против «Валенсии», который состоится совсем скоро, 27 августа.
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