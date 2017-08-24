СМИ: Роберто Карлосу грозит тюремное заключение за неуплату алиментов

По данным издания, 44-летний Карлос должен около $20 тыс. бывшей подруге и матери двух его детей Барбаре Тулер. Посол «Реала» в Азии и Океании просрочил своевременную выплату, объяснив это финансовыми проблемами.

Роберто Карлос в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году и вице-чемпионом — в 1998-м. В качестве футболиста он выступал за бразильские «Унион Сан- Жуан» (1991−1993), «Палмейрас» (1993−1995) и «Коринтианс» (2010−2011), итальянский «Интер» (1995−1996), испанский «Реал» (1996−2007), турецкий «Фенербахче» (2007−2010), российский «Анжи» (2011−2012) и индийский «Дели Дайнамос» (2015), в котором был играющим главным тренером.