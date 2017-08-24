СМИ: Роберто Карлосу грозит тюремное заключение за неуплату алиментов
ТАСС, 24 августа. Департамент юстиции
Рио-де-Жанейро затребовал тюремное заключение для бывшего футболиста мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса сроком на три месяца за задержку по выплатам алиментов на двух детей. Об этом сообщает испанская газета Marca.
По данным издания, 44-летний Карлос должен около $20 тыс. бывшей подруге и матери двух его детей Барбаре Тулер. Посол «Реала» в Азии и Океании просрочил своевременную выплату, объяснив это финансовыми проблемами.
Роберто Карлос в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году и
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