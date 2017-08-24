ПСЖ согласен продать ди Марию «Барселоне» за € 50 млн

Согласно информации источника, сумма трансферной сделки составит около € 50 млн. Каталонский клуб достиг полного соглашения и с футболистом сборной Аргентины относительно условий его контракта.

«Барселона» изначально хотела приобрести хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Однако сложности с этими трансферными сделками вынудили сине-гранатовых обратить внимание и на других игроков. Сам ди Мария с самого начала выразил готовность играть в одной команде со своим партнёром по национальной команде Лионелем Месси.

Ди Мария с 2010 по 2014 года защищал цвета мадридского «Реала», являющегося самым принципиальным соперником «Барселоны».