ПСЖ согласен продать ди Марию «Барселоне» за € 50 млн
Руководство «ПСЖ» согласно продать полузащитника Анхеля ди Марию «Барселоне», утверждает испанское
интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, сумма трансферной сделки составит около € 50 млн. Каталонский клуб достиг полного соглашения и с футболистом сборной Аргентины относительно условий его контракта.
«Барселона» изначально хотела приобрести хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Однако сложности с этими трансферными сделками вынудили
Ди Мария с 2010 по 2014 года защищал цвета мадридского «Реала», являющегося самым принципиальным соперником «Барселоны».
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