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24 августа 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ПСЖ согласен продать ди Марию «Барселоне» за € 50 млн

Руководство «ПСЖ» согласно продать полузащитника Анхеля ди Марию «Барселоне», утверждает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, сумма трансферной сделки составит около € 50 млн. Каталонский клуб достиг полного соглашения и с футболистом сборной Аргентины относительно условий его контракта.

«Барселона» изначально хотела приобрести хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Однако сложности с этими трансферными сделками вынудили сине-гранатовых обратить внимание и на других игроков. Сам ди Мария с самого начала выразил готовность играть в одной команде со своим партнёром по национальной команде Лионелем Месси.

Ди Мария с 2010 по 2014 года защищал цвета мадридского «Реала», являющегося самым принципиальным соперником «Барселоны».

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