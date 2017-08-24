Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30778143/
24 августа 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Футболист «Астаны» Ласло Кляйнхайслер избежал серьезной травмы

Венгерский полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер избежал серьезной травмы и вернется в строй к ближайщему матчу премьер-лиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Кляйнхайслер травмировался уже на 13-й минуте игры против «Селтика» и был заменен на Срджана Граховаца.

Сообщалось, что венгерский футболист получил серьезную травму колена и его реабилитация может занять долгое время. Однако повреждение оказалось несерьезным — Кляйнхайслер получил небольшой ушиб.

Ожидается, что 23-летний полузащитник примет участие в матче чемпионата Казахстана против «Атырау», который состоится 9-го сентября.

Также стоит отметить, что футболист был вызван в сборную Венгрии на матчи отборочного раунда к ЧМ-2018, однако будет ли он играть в матчах за свою сборную или нет, еще неизвестно.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Матч 27-го тура Премьер-Лиги «Кайсар» — «Астана» перенесен

Матч 27-го тура Премьер-Лиги «Кайсар» — «Астана» перенесен

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что на основании обращения футбольного клуба «Астана» и полученного согласия от футбольного клуба «Кайсар», матч XXVII тура чемпионата Республики Казахстан среди команд Премьер-Лиги «Кайсар"-«Астана» переносится.
Еще 7 новостей  Все новости
24 августа

У казахстанцев появилась уникальная возможность попасть на бой Головкин - Альварес в Лас-Вегасе

Руслан Мадиев получил нового соперника с титулом WBC в андеркарт реванша Гонсалес - Вангек

Мейвезер хочет поставить пять миллионов долларов на свою победу над МакГрегором - источник