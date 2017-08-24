Футболист «Астаны» Ласло Кляйнхайслер избежал серьезной травмы
Венгерский полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер избежал серьезной травмы и вернется в строй к ближайщему матчу
премьер-лиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Кляйнхайслер травмировался уже на 13-й минуте игры против «Селтика» и был заменен на Срджана Граховаца.
Сообщалось, что венгерский футболист получил серьезную травму колена и его реабилитация может занять долгое время. Однако повреждение оказалось несерьезным — Кляйнхайслер получил небольшой ушиб.
Ожидается, что 23-летний полузащитник примет участие в матче чемпионата Казахстана против «Атырау», который состоится 9-го сентября.
Также стоит отметить, что футболист был вызван в сборную Венгрии на матчи отборочного раунда к ЧМ-2018, однако будет ли он играть в матчах за свою сборную или нет, еще неизвестно.
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