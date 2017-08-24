Гол Роналду позволил мадридскому «Реалу» обыграть «Фиорентину» в товарищеском матче

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У мадридцев мячи забили Борха Майораль (7-я минута) и Криштиану Роналду (33), в составе «Фиорентины» отличился Жордан Верету (4).

Матчи за Кубок Сантьяго Бернабеу проводятся ежегодно с 1979 года. На этот раз встреча была посвящена 60-летию финала Кубка европейских чемпионов 1957 года, в котором мадридцы победили «Фиорентину» со счетом 2:0.