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24 августа 2017, 9:01 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Гол Роналду позволил мадридскому «Реалу» обыграть «Фиорентину» в товарищеском матче

ТАСС, 24 августа. Испанский «Реал» победил итальянскую «Фиорентину» со счетом 2:1 в товарищеском матче за Кубок Сантьяго Бернабеу.

<em>ТАСС 24 августа. </em>Испанский Реал победил итальянскую Фиорентину со счетом 2:1 в товарищеском матче за Кубок Сантьяго Бернабеу. Увеличить
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У мадридцев мячи забили Борха Майораль (7-я минута) и Криштиану Роналду (33), в составе «Фиорентины» отличился Жордан Верету (4).

Матчи за Кубок Сантьяго Бернабеу проводятся ежегодно с 1979 года. На этот раз встреча была посвящена 60-летию финала Кубка европейских чемпионов 1957 года, в котором мадридцы победили «Фиорентину» со счетом 2:0.

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