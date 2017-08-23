УЕФА напомнил «Актобе» о долгах перед бразильцем Неко

Об этом корреспонденту «Диапазона» сообщил глава клуба Максат Тюмалиев.



ФК «Актобе» после сезона-2015 распрощался со многими легионерами, в том числе с бразильским полузащитником Данило Неко. Однако клуб не выплатил игроку зарплату за последние месяцы и компенсацию за расторжение контракта. Игрок обратился в международные футбольные инстанции. На днях в офис ФК «Актобе» пришло письмо от УЕФА.



— Мы получили письмо от УЕФА. Нам напоминают о долгах перед Неко. Это около 800 тысяч евро. Все это по зарплате и за нарушение договора, — информирует генеральный директор ФК «Актобе» Максат Тюмалиев.



Глава «Актобе» с сожалением отмечает, что решение по выплате долгов перед Неко принято еще в прошлом году, но клуб проигнорировал ситуацию.



— Игрока просто проигнорировали, выгнали из клуба без приказа об увольнении, без официальных процедур расторжения контракта. Просто дали бумагу, что клуб выплатит компенсацию и все. Мы в этом году при расторжении контракта с игроками никому компенсацию не выплачивали и не обещали. И вот, в 2016 году Неко обратился в ФИФА, где обязали клуб погасить задолженность до конца года. А в августе (прошлого года) ФИФА письменно обращалась к «Актобе», чтобы клуб высказал свою точку зрения по данному вопросу. Клуб проигнорировал. Также проигнорировали решение о погашении долгов до октября. Я пришел в «Актобе» в ноябре, и в клубе не было никаких документов, связанных с долгами перед Неко. Не знаю, куда дели это решение о погашении долгов, спрятали или потеряли. И сейчас, когда узнали о нем (о решении), мы разговариваем с представителями футболиста, чтобы найти выход. Но уже сложнее вести переговоры, когда игрок знает, что в его пользу решение ФИФА. Все сроки прошли уже, сейчас идет стадия исполнения. Не знаю, чем руководствовались в прошлом году? Но нельзя было игнорировать обращения игрока и письма ФИФА, — сокрушается Максат Тюмалиев.



В ФК «Актобе» также добавили, что в письме, полученном от УЕФА, нет упоминания о снятии очков или других санкциях. Однако в клубе не исключают, что в случае неисполнения решения о погашении долгов перед игроками, к «Актобе» действительно могут применить санкции, вплоть до снятия очков.



В данный момент «Актобе» судится с некоторыми бывшими игроками, с которыми также возникли трудовые споры. По некоторым разбирательствам клуб уже выиграл у игроков.