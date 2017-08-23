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23 августа 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бербатов подписал однолетний контракт с индийским клубом «Керала Бластерс»

Болгарский нападающий Димитар Бербатов заключил однолетнее соглашение с индийским «Керала Бластес», о чём сообщает официальный сайт клуба.

В последний раз футболист выходил на поле в сезоне-2015/16, который провёл в греческом ПАОК. За ПАОК Бербатов отыграл в 19 матчах и забил 5 голов. За свою карьеру Димитар играл в софийском ЦСКА, леверкузенском «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэме» и «Монако».

Ранее стало известно, что в «Керала Бластерс» перебрался ещё один бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун.
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