Бербатов подписал однолетний контракт с индийским клубом «Керала Бластерс»

В последний раз футболист выходил на поле в сезоне-2015/16, который провёл в греческом ПАОК. За ПАОК Бербатов отыграл в 19 матчах и забил 5 голов. За свою карьеру Димитар играл в софийском ЦСКА, леверкузенском «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэме» и «Монако».



Ранее стало известно, что в «Керала Бластерс» перебрался ещё один бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун.