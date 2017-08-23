«Актобе» должен Данило Неко 800 тыс. евро

«Актобе» должен решить проблему с задолженностью перед бразильским футболистом Данило Неко, передает «Диапазон» со ссылкой на генерального директора клуба Максата Тюмалиева.

По его словам долг перед бразильцем, который выступал в составе «Актобе» в 2014—2015 годах составляет около 800 тыс. евро.

Данило Неко оказался в числе легионеров, которые после сезона-2015 покинули клуб. При этом, бразильцу не была выплачена зарплата за последние месяцы и компенсация за расторжение контракта. Футболист обратился в международные инстанции. А на днях ФК «Актобе» получил письмо от УЕФА. «Мы получили письмо от УЕФА. Нам напоминают о долгах перед Неко. Это около 800 тысяч евро. Все это по зарплате и за нарушение договора», — заявил генеральный директор ФК «Актобе» Максат Тюмалиев.

Он подчеркнул, что решение по выплате долгов перед Неко принято еще в прошлом году, но клуб проигнорировал ситуацию. «Игрока просто проигнорировали, выгнали из клуба без приказа об увольнении, без официальных процедур расторжения контракта. Просто дали бумагу, что клуб выплатит компенсацию и все. Мы в этом году при расторжении контракта с игроками никому компенсацию не выплачивали и не обещали. И вот, в 2016 году Неко обратился в ФИФА, где обязали клуб погасить задолженность до конца года. А в августе (прошлого года) ФИФА письменно обращалась к “Актобе”, чтобы клуб высказал свою точку зрения по данному вопросу. Клуб проигнорировал. Также проигнорировали решение о погашении долгов до октября. Я пришел в “Актобе” в ноябре, и в клубе не было никаких документов, связанных с долгами перед Неко. Не знаю, куда дели это решение о погашении долгов, спрятали или потеряли. И сейчас, когда узнали о нем (о решении), мы разговариваем с представителями футболиста, чтобы найти выход. Но уже сложнее вести переговоры, когда игрок знает, что в его пользу решение ФИФА. Все сроки прошли уже, сейчас идет стадия исполнения. Не знаю, чем руководствовались в прошлом году? Но нельзя было игнорировать обращения игрока и письма ФИФА», — сказал Максат Тюмалиев.

Как отмечает источник, в письме, полученном от УЕФА, нет упоминания о снятии очков или упоминания о других санкциях, о чем сообщили в ФК «Актобе». Однако в клубе не исключают, что в случае неисполнения решения о погашении долгов перед игроками, к «Актобе» действительно могут применить санкции, вплоть до снятия очков.

Сообщается что в данный момент «Актобе» судится с некоторыми бывшими игроками, с которыми также возникли трудовые споры. По некоторым разбирательствам клуб уже выиграл у игроков.