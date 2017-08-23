«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Ланcини

Лансини перебрался в «Вест Хэм» летом 2016 года и до этого момента принял участие в 23 матчах АПЛ, в которых забил пять мячей.



«Барселона» сделала «Ливерпулю» три предложения по трансферу Коутиньо, последнее из которых составляло около € 129 млн, и СМИ сообщают, что каталонцы могут сделать ещё одну попытку и предложить мерсисайдцам около € 150 млн.