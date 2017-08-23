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23 августа 2017, 16:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Ланcини

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Мануэлем Ланcини, которого рассматривает в качестве замены Филиппе Коутиньо, которого упорно не желает отпускать в стан сине-гранатовых «Ливерпуль», сообщает The Sun.

Лансини перебрался в «Вест Хэм» летом 2016 года и до этого момента принял участие в 23 матчах АПЛ, в которых забил пять мячей.

«Барселона» сделала «Ливерпулю» три предложения по трансферу Коутиньо, последнее из которых составляло около € 129 млн, и СМИ сообщают, что каталонцы могут сделать ещё одну попытку и предложить мерсисайдцам около € 150 млн.

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