«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Ланcини
«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Мануэлем Ланcини, которого рассматривает в качестве замены Филиппе Коутиньо, которого упорно не желает отпускать в стан
сине-гранатовых «Ливерпуль», сообщает The Sun.
Лансини перебрался в «Вест Хэм» летом 2016 года и до этого момента принял участие в 23 матчах АПЛ, в которых забил пять мячей.
«Барселона» сделала «Ливерпулю» три предложения по трансферу Коутиньо, последнее из которых составляло около € 129 млн, и СМИ сообщают, что каталонцы могут сделать ещё одну попытку и предложить мерсисайдцам около € 150 млн.
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