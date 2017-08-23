Матч 27-го тура Премьер-Лиги «Кайсар» — «Астана» перенесен
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что на основании обращения футбольного клуба «Астана» и полученного согласия от футбольного клуба «Кайсар», матч XXVII тура чемпионата Республики Казахстан среди команд
Премьер-Лиги «Кайсар"-«Астана» переносится.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра перенесена с 17 сентября 2017 г. на 18 сентября 2017 г.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter