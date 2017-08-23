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23 августа 2017, 15:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч 27-го тура Премьер-Лиги «Кайсар» — «Астана» перенесен

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что на основании обращения футбольного клуба «Астана» и полученного согласия от футбольного клуба «Кайсар», матч XXVII тура чемпионата Республики Казахстан среди команд Премьер-Лиги «Кайсар"-«Астана» переносится.

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает что на основании обращения футбольного клуба <span class=error>Астана</span> и полученного согласия от футбольного клуба <span class=error>Кайсар</span> матч XXVII тура чемпионата Республики Казахстан среди команд <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Кайсар</span>'-<span class=error>Астана</span> переносится. Увеличить
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Игра перенесена с 17 сентября 2017 г. на 18 сентября 2017 г.

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