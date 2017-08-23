Деньги на бочку. «Барселона» подает на Неймара в суд
Хорошие отношения между руководством
сине-гранатовых и бразильцем в прошлом.
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Видимо, что-то случилось...
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Столица Каталонии никак не может отпустить Неймара — в прямом и переносном смысле. Во вторник бразилец гостил в Барселоне, встречался с бывшими одноклубниками и сверкал улыбкой на фотографиях в их соцсетях.
Одновременно с этим проходил процесс уже не столь дружественный — «Барса» направила в Королевскую футбольную федерацию Испании иск против новичка «ПСЖ» с обвинением в невыполнении условий контракта. Этот иск был представлен в местном суде по трудовым спорам 11 августа — за девять дней до того, как Неймар дал нелестную оценку руководству бывшего клуба после матча с «Тулузой». Бразилец, напомним, тогда сказал, что «Барселону» возглавляют не те люди, которых заслуживает клуб.
Ожидается, что иск будет передан во французскую футбольную федерацию и ФИФА.
В ЧЕМ СУТЬ ИСКА?
«Барселона» требует, чтобы Неймар, в связи с невыполнением контрактных обязательств, вернул уже частично выплаченную ему сумму «подъемных» за продление контракта (точная цифра клубом не называется) плюс 8,5 миллиона в качестве компенсации за репутационный и финансовый ущерб, а также 10 процентов за просрочку платежа. В случае если игрок будет не в состоянии выплатить штраф, это, по мнению каталонцев, должен будет сделать «ПСЖ».
В заявлении клуба говорится, что этот иск направлен на защиту интересов «Барселоны», нарушенных после одностороннего разрыва контракта Неймаром всего через несколько месяцев после продления до 2021 года. Клуб уточняет, что не собирается вступать в
РЕАКЦИЯ.
На новость оперативно отреагировали и сам игрок, и его новый работодатель. Парижане выразили сожаление таким ходом развития событий и заверили, что все законы и нормы были соблюдены при переезде бразильца из Испании во Францию. Неймар позже добавил, что будет отстаивать свои права в суде. Кроме того, по словам самого дорого футболиста мира, он не только не собирается ничего возвращать, а еще и планирует потребовать от бывшего клуба выплаты всех причитающихся ему бонусов за продление контракта в 2016 году.
Очевидно, что «Барселона» не может смириться с уходом одной из главных своих звезд, поэтому ожидать в ближайшее время, что разбирательство стихнет, не стоит. У обеих сторон есть свои претензии и требования, и на чьей стороне окажется правда — в этом предстоит разобраться юристам.
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