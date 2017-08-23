Денис Шунто: Честно говоря, очень не хочется умирать, когда еще есть силы, идеи и вера

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Ньюсмейкерами «Крумкачы» стали очень крутыми — такого количества пишущей и снимающей прессы на встрече с руководителем какого бы то ни было футбольного клуба в этом сезоне нигде не наблюдалось.



Тональность предстоящей беседы попытался предрешить ведущий мероприятия Максим Югов. По его словам, в последнее время все разговоры вокруг «Крумкачоў» сводятся к финансовым проблемам. И очень жалко, что на этой теме происходят какие-то спекуляции и кривотолки. Сегодняшняя встреча как раз для того и организована, чтобы исключить слухи, чтобы журналисты получили из первых уст правдивую информацию. Поэтому давайте постараемся, помимо проблемных вещей, найти позитивные моменты — например, победу «Крумкамчоў» над БАТЭ на «Борисов-Арене».



Максим поначалу пытался модерировать количество вопросов вообще и по финансовой яме в частности, но Денис Шунто пресек подобный подход, заявив, что чем больше вопросов у прессы — тем лучше.



Вступительное слово было коротким и ошеломляющим.

Спасибо журналистам за то, что пришли, за то, что откликнулись на наше предложение поговорить. Все вы, наверное, знаете о той финансовой ситуации, в которой сейчас находится клуб. Ситуация очень тяжелая, тяжелая настолько, что мы не можем продолжать чемпионат Беларуси. Внутренний ресурс оказался ограничен, сейчас средств учредителей, средств наших партнеров недостаточно для погашения долгов и обеспечения участия в турнире. Решение далось тяжело, но мы все же решили объявить сбор средств с помощью краудфандинга. Иначе нам чемпионат не закончить.



Это не значит, что мы хотим кому-то на шею залезть, нам просто нужна передышка и перегруппировка сил. Сумма, которую хотим собрать, равняется всем расходам команды за два месяца — сентябрь и октябрь. Понятно, что и у наших партнеров будут на нас деньги, и у наших учредителей деньги появятся, но они пойдут на погашение тех задолженностей клуба, которые есть перед БАТЭ, перед сторонними организациями, бывшими и нынешними сотрудниками. Такие вот дела… Одно на одно наложилось. Три года тянули воз, вроде бы справлялись с финансами, а теперь не удалось справиться. Слишком много ошибок наделали и в футбольном плане, и в плане постройки офиса и построения отношений с партнерами.



Может, наша ситуация заинтересует какие-то компании или госструктуры, может, частные лица, обладающие финансовым ресурсом, заинтересуются. Мы готовы рассмотреть вопросы по вхождению этих лиц в состав учредителей ФК «Крумкачы» вплоть до передачи им контрольного пакета.

Вы не сказали сумму.

На сайте краудфандинга будет все подробно расписано, по статьям расходов. Речь идет о 125 тысячах белорусских рублей.

Вас вдохновил удачный опыт сбора средств Виталия Гуркова и Сергея Долидовича?

Нет, я не черпал здесь вдохновения, хотя знаю об этих примерах. Я просто знал об этой платформе, на которую можно обратиться в случае форс-мажора. Знал еще когда мы в первую лигу выходили. Может, и в нашем случае будет удачный сбор средств, а может, нас ждет провал. Прогнозировать исход я не берусь.

Сколько вы еще должны БАТЭ?

По условиям договора данная информация секретная. Информация о зимних событиях, которая почему-то появилась в прессе за два дня до матча с БАТЭ, была нам неприятна. БАТЭ подал требования в экономический суд, мы эти требования не оспаривали, суд в феврале принял решение в пользу БАТЭ. Но информация в прессе, повторюсь, появилась только перед матчем на «Борисов-Арене», и у аудитории сложилось полное впечатление, что суд состоялся буквально на днях. Что касается графика погашения долга, то мы из него, действительно, выбились и сейчас его нарушаем.

БАТЭ может наложить арест на ваши счета и имущество?

Да, они уже полгода могут.

Есть ли у клуба имущество, на которое может быть наложен арест?

Имущества, которое могло бы заинтересовать БАТЭ в рамках нашего долга, у клуба нет. Большого смысла в блокировке нет, и нашему кредитору, и судебным исполнителям выгоднее, чтобы мы жили, а не умерли. Ясно как день — если «Крумкачы» исчезают, то ввиду отсутствия имущества клуба долг вернуть будет крайне проблематично. Повторюсь, БАТЭ возможность ареста имеет, но ее не использовал и не использует до сих пор.

На каких условиях вернулся в клуб Филипп Иванов, бойкотировавший матч с «Витебском»?

Никаких условий. Просто вернулся. Обоюдное желание Фила и клуба продолжить сотрудничество было настолько велико, что ни прошлое, ни будущее не имело значения.

Не боитесь ли вы, что игрок, один раз поучаствовавший в демарше, способен на это вторично? Тем более, при вашей финансовой ситуации.

Нет, не боюсь. Фил все понимает без второго раза.

Правильно ли мы понимаем, что если 125 тысяч рублей вы не соберете, команда будет вынуждена сняться с чемпионата Беларуси?

Да, правильно. Но эта сумме не нужна именно к 1 сентября, она нужна в течение двух ближайших месяцев.

Не опасаетесь ли вы новых массовых бойкотов игроков?

Нет, все ребята прекрасно осведомлены о сложившейся ситуации, мы от них ничего не скрывали. Они знают, что может произойти в ближайшие 3−4 месяца и готовы к развитию событий. Я вообще очень доволен тем составом, который мы набрали буквально за две недели.

Даже если вы соберете эту сумму, речь пойдет только о вовремя приехавшей скорой помощи. Сами по себе 125 тысяч клуб не спасут. Есть ли у вас долгосрочная перспектива существования частной «народной» команды высшей лиги или «Крумкачы» и дальше будут двигаться подобными скачками?

Понимаю, о чем вы. Ситуация реально форс-мажорная. Мы ведь тоже люди неглупые, которые что-то планировали и на что-то рассчитывали. Ее не должно было быть, но она случилась. Если сейчас нам удастся собрать эти 125 тысяч, то мы сможем завершить чемпионат, в ноябре наладим финансовый баланс, разберемся с долгами и наметим реальные планы на следующий сезон. Зимой сопоставим финансовые возможности клуба с имеющимся составом игроков, и если средств не будет хватать, будем играть более слабым составом. Слабым по именам, я имею в виду. То, что мы продолжим участие в чемпионате Беларуси в будущем сезоне в случае нынешнего сбора 125 тысяч — это сто процентов.

Какая сейчас самая большая зарплата в клубе?

Не хотелось бы называть конкретные суммы, но коль сложилась такая ситуация, и мы из-за нее собрали пресс-конференцию, я скажу, что самая большая зарплата у игроков составляет 2000 рублей в месяц. Только таких игроков у нас осталось мало.

О гостевой победе «Крукачоў» над БАТЭ говорят до сих пор. Она была добыта на фоне ваших нынешних тяжелейших обстоятельствах. Вам что — чем хуже, тем лучше?

Вы же помните, каким был наш состав в поединке с «Витебском». Но от матча к матчу сыгранность ребят становилась все лучше и лучше, значит, есть какой-то класс у футболистов. Плюс тренерский фактор — я просто восхищен работой Алексея Леонидовича Кучука. У него очевидно просматривается тренерская жилка и в будущем это обязательно проявится. От работы с Кучуком-младшим я получаю такое же удовольствие, как от работы с Дулубом. Тот план, который Алексей Леонидович придумал на игру с БАТЭ, никто другой не придумал бы. Сама придумка была блестящей, так он ее еще в жизнь воплотил. Мы оказались сильнее чемпиона и физически, и тактически, и ментально.

С Капским после того матча общались?

Нет, вообще не общался.

Чисто гипотетический вопрос. Если после вашего сегодняшнего обращения к общественности свою финансовую помощь вам предложит государство — вы примете ее? И полезна ли будет для вашего клуба государственная помощь?

Странный вопрос. А почему не принять? Я ведь и раньше обращался к Мингорисполкому, просил его взять нас в программу льготного налога на недвижимость, которой пользовались другие клубы. Еще во времена выступления в первой лиге просил. Раз в стране такие законы, такие правила, я хотел быть в равных условиях с соперниками. Это же нелогично, когда налоги платит только один клуб, а другие 15 с этих налогов получают свой бюджет. Это ответ на ваш вопрос — если бы была предложена помощь от государства, я бы ее принял. То, что мы всячески подчеркиваем, что «Крумкачы» — это частный клуб, это, с одной стороны, предмет гордости, конечно, но с другой — простая констатация факта.



Честно признаюсь, очень не хочется умирать. И силы еще есть, и идеи есть, и вера есть, а приходится умирать. Будет очень обидно, если все так завершится. Хочется верить, что это только начало, и впереди у нас — начало новой эпохи в развитии клуба.

Сергей ВЕРСОЦКИЙ. Фото Александра ДОБРИЯНА