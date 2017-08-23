Денис Шунто: Честно говоря, очень не хочется умирать, когда еще есть силы, идеи и вера
Pressball.by о неожиданно созванной
пресс-конференции руководителя ФК «Крумкачы» Дениса Шунто, повергшей журналистов в первоначальный шок.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ньюсмейкерами «Крумкачы» стали очень крутыми — такого количества пишущей и снимающей прессы на встрече с руководителем какого бы то ни было футбольного клуба в этом сезоне нигде не наблюдалось.
Тональность предстоящей беседы попытался предрешить ведущий мероприятия Максим Югов. По его словам, в последнее время все разговоры вокруг «Крумкачоў» сводятся к финансовым проблемам. И очень жалко, что на этой теме происходят
Максим поначалу пытался модерировать количество вопросов вообще и по финансовой яме в частности, но Денис Шунто пресек подобный подход, заявив, что чем больше вопросов у прессы — тем лучше.
Вступительное слово было коротким и ошеломляющим.
Спасибо журналистам за то, что пришли, за то, что откликнулись на наше предложение поговорить. Все вы, наверное, знаете о той финансовой ситуации, в которой сейчас находится клуб. Ситуация очень тяжелая, тяжелая настолько, что мы не можем продолжать чемпионат Беларуси. Внутренний ресурс оказался ограничен, сейчас средств учредителей, средств наших партнеров недостаточно для погашения долгов и обеспечения участия в турнире. Решение далось тяжело, но мы все же решили объявить сбор средств с помощью краудфандинга. Иначе нам чемпионат не закончить.
Это не значит, что мы хотим
Может, наша ситуация заинтересует
Вы не сказали сумму.
На сайте краудфандинга будет все подробно расписано, по статьям расходов. Речь идет о 125 тысячах белорусских рублей.
Вас вдохновил удачный опыт сбора средств Виталия Гуркова и Сергея Долидовича?
Нет, я не черпал здесь вдохновения, хотя знаю об этих примерах. Я просто знал об этой платформе, на которую можно обратиться в случае
Сколько вы еще должны БАТЭ?
По условиям договора данная информация секретная. Информация о зимних событиях, которая
БАТЭ может наложить арест на ваши счета и имущество?
Да, они уже полгода могут.
Есть ли у клуба имущество, на которое может быть наложен арест?
Имущества, которое могло бы заинтересовать БАТЭ в рамках нашего долга, у клуба нет. Большого смысла в блокировке нет, и нашему кредитору, и судебным исполнителям выгоднее, чтобы мы жили, а не умерли. Ясно как день — если «Крумкачы» исчезают, то ввиду отсутствия имущества клуба долг вернуть будет крайне проблематично. Повторюсь, БАТЭ возможность ареста имеет, но ее не использовал и не использует до сих пор.
На каких условиях вернулся в клуб Филипп Иванов, бойкотировавший матч с «Витебском»?
Никаких условий. Просто вернулся. Обоюдное желание Фила и клуба продолжить сотрудничество было настолько велико, что ни прошлое, ни будущее не имело значения.
Не боитесь ли вы, что игрок, один раз поучаствовавший в демарше, способен на это вторично? Тем более, при вашей финансовой ситуации.
Нет, не боюсь. Фил все понимает без второго раза.
Правильно ли мы понимаем, что если 125 тысяч рублей вы не соберете, команда будет вынуждена сняться с чемпионата Беларуси?
Да, правильно. Но эта сумме не нужна именно к 1 сентября, она нужна в течение двух ближайших месяцев.
Не опасаетесь ли вы новых массовых бойкотов игроков?
Нет, все ребята прекрасно осведомлены о сложившейся ситуации, мы от них ничего не скрывали. Они знают, что может произойти в ближайшие 3−4 месяца и готовы к развитию событий. Я вообще очень доволен тем составом, который мы набрали буквально за две недели.
Даже если вы соберете эту сумму, речь пойдет только о вовремя приехавшей скорой помощи. Сами по себе 125 тысяч клуб не спасут. Есть ли у вас долгосрочная перспектива существования частной «народной» команды высшей лиги или «Крумкачы» и дальше будут двигаться подобными скачками?
Понимаю, о чем вы. Ситуация реально
Какая сейчас самая большая зарплата в клубе?
Не хотелось бы называть конкретные суммы, но коль сложилась такая ситуация, и мы
О гостевой победе «Крукачоў» над БАТЭ говорят до сих пор. Она была добыта на фоне ваших нынешних тяжелейших обстоятельствах. Вам что — чем хуже, тем лучше?
Вы же помните, каким был наш состав в поединке с «Витебском». Но от матча к матчу сыгранность ребят становилась все лучше и лучше, значит, есть
С Капским после того матча общались?
Нет, вообще не общался.
Чисто гипотетический вопрос. Если после вашего сегодняшнего обращения к общественности свою финансовую помощь вам предложит государство — вы примете ее? И полезна ли будет для вашего клуба государственная помощь?
Странный вопрос. А почему не принять? Я ведь и раньше обращался к Мингорисполкому, просил его взять нас в программу льготного налога на недвижимость, которой пользовались другие клубы. Еще во времена выступления в первой лиге просил. Раз в стране такие законы, такие правила, я хотел быть в равных условиях с соперниками. Это же нелогично, когда налоги платит только один клуб, а другие 15 с этих налогов получают свой бюджет. Это ответ на ваш вопрос — если бы была предложена помощь от государства, я бы ее принял. То, что мы всячески подчеркиваем, что «Крумкачы» — это частный клуб, это, с одной стороны, предмет гордости, конечно, но с другой — простая констатация факта.
Честно признаюсь, очень не хочется умирать. И силы еще есть, и идеи есть, и вера есть, а приходится умирать. Будет очень обидно, если все так завершится. Хочется верить, что это только начало, и впереди у нас — начало новой эпохи в развитии клуба.
Сергей ВЕРСОЦКИЙ. Фото Александра ДОБРИЯНА
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