ФИФА начала расследовать жалобу Неймара на «Барселону» из-за бонуса в € 25 млн

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ФИФА расследует ситуацию, при которой отец Неймара должен был получить гонорар в размере около € 25 млн от «Барселоны» в соответствии со сделкой о продлении соглашения игрока до лета 2021 года, которое было осуществлено летом 2016 года. В каталонском клубе не захотели платить всю сумму, так как игрок не отработал договор до конца.