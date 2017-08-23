Футболисты «Астаны» вышли в краткосрочный отпуск
Футболисты «Астаны», отыграв матчи
плей-офф Лиги Чемпионов получили краткосрочный отпуск.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команда соберется теперь в столице Казахстана лишь 2 сентября и то в усеченном составе. Целый ряд футболистов в этот период будут находится в расположении национальных сборных команд..
Напомним, что ближайший календарный матч «Астана» проведет 9 сентября, в этот день подопечные Станимира Стойлова на своем поле примут «Атырау».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter