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23 августа 2017, 14:40 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Футболисты «Астаны» вышли в краткосрочный отпуск

Футболисты «Астаны», отыграв матчи плей-офф Лиги Чемпионов получили краткосрочный отпуск.

Футболисты <span class=error>Астаны</span> отыграв матчи <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Чемпионов получили краткосрочный отпуск. Увеличить
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Команда соберется теперь в столице Казахстана лишь 2 сентября и то в усеченном составе. Целый ряд футболистов в этот период будут находится в расположении национальных сборных команд..

Напомним, что ближайший календарный матч «Астана» проведет 9 сентября, в этот день подопечные Станимира Стойлова на своем поле примут «Атырау».

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