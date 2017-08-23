Футболисты «Астаны» вышли в краткосрочный отпуск

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Команда соберется теперь в столице Казахстана лишь 2 сентября и то в усеченном составе. Целый ряд футболистов в этот период будут находится в расположении национальных сборных команд..



Напомним, что ближайший календарный матч «Астана» проведет 9 сентября, в этот день подопечные Станимира Стойлова на своем поле примут «Атырау».