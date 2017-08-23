Стадион «Динамо»: успеют ли сдать в срок?

На очередной поход на родной «Динамо» сподвигла статья на tut.by, в которой рассказывалось о том, что строители стараются, но как минимум крышу уже не успевают сдать в намеченный срок. Заодно неожиданным визитом хотелось окончательно подтвердить или развеять слухи, что реконструкция приостановлена из-за расползающихся трещин на исторической аркаде, а видимость работ создается только в дни запланированных приездов различных комиссий и журналистов. Что же обнаружилось на самом деле?



Во-первых, строительство идет полным ходом, рабочие наблюдались по всему периметру, а их количество вполне сравнимо с посещаемостью некоторых матчей чемпионата Беларуси. Особенно это стало заметно, когда они большими группами отправились обедать.

И вообще, если бы стройка не велась, то откуда появился бы каркас крыши, которого в сентябре прошлого года еще в помине не было? Не ветром же его надуло.



Стадион «Динамо». Сентябрь 2016 года

Стадион «Динамо». Август 2017 года

Другое дело, что вид самой крыши далек от завершения в ближайшее время — есть проплешины в каркасе, который к тому же еще нигде и не накрыт.

Вторая часто обсуждаемая проблема — трещины на исторической аркаде. Да, они по-прежнему присутствуют. Но опять же сравнение с 2016 годом говорит о том, что некоторые уже заделали, а остальные не растут. Значит, ситуацию с трещинами действительно держат под контролем. Осталось лишь до них наконец добраться.



Стадион «Динамо». Сентябрь 2016 года

Стадион «Динамо». Август 2017 года