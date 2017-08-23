Стадион «Динамо»: успеют ли сдать в срок?
Сроком сдачи после реконструкции бывшей главной футбольной арены страны значится 1 января 2018 года. Корреспондент pressball.by побывал на объекте и оценил текущее положение дел.
На очередной поход на родной «Динамо» сподвигла статья на tut.by, в которой рассказывалось о том, что строители стараются, но как минимум крышу уже не успевают сдать в намеченный срок. Заодно неожиданным визитом хотелось окончательно подтвердить или развеять слухи, что реконструкция приостановлена
И вообще, если бы стройка не велась, то откуда появился бы каркас крыши, которого в сентябре прошлого года еще в помине не было? Не ветром же его надуло.
Стадион «Динамо». Сентябрь 2016 года
Стадион «Динамо». Август 2017 года
Другое дело, что вид самой крыши далек от завершения в ближайшее время — есть проплешины в каркасе, который к тому же еще нигде и не накрыт.
Вторая часто обсуждаемая проблема — трещины на исторической аркаде. Да, они
Стадион «Динамо». Сентябрь 2016 года
Стадион «Динамо». Август 2017 года
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