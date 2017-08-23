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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30771646/
23 августа 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Стадион «Динамо»: успеют ли сдать в срок?

Сроком сдачи после реконструкции бывшей главной футбольной арены страны значится 1 января 2018 года. Корреспондент pressball.by побывал на объекте и оценил текущее положение дел.

На очередной поход на родной «Динамо» сподвигла статья на tut.by, в которой рассказывалось о том, что строители стараются, но как минимум крышу уже не успевают сдать в намеченный срок. Заодно неожиданным визитом хотелось окончательно подтвердить или развеять слухи, что реконструкция приостановлена из-за расползающихся трещин на исторической аркаде, а видимость работ создается только в дни запланированных приездов различных комиссий и журналистов. Что же обнаружилось на самом деле?

Во-первых, строительство идет полным ходом, рабочие наблюдались по всему периметру, а их количество вполне сравнимо с посещаемостью некоторых матчей чемпионата Беларуси. Особенно это стало заметно, когда они большими группами отправились обедать.

© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол

И вообще, если бы стройка не велась, то откуда появился бы каркас крыши, которого в сентябре прошлого года еще в помине не было? Не ветром же его надуло.

Стадион «Динамо». Сентябрь 2016 года

© Прессбол
© Прессбол

Стадион «Динамо». Август 2017 года

© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол

Другое дело, что вид самой крыши далек от завершения в ближайшее время — есть проплешины в каркасе, который к тому же еще нигде и не накрыт.

© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол

Вторая часто обсуждаемая проблема — трещины на исторической аркаде. Да, они по-прежнему присутствуют. Но опять же сравнение с 2016 годом говорит о том, что некоторые уже заделали, а остальные не растут. Значит, ситуацию с трещинами действительно держат под контролем. Осталось лишь до них наконец добраться.

Стадион «Динамо». Сентябрь 2016 года

© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол

Стадион «Динамо». Август 2017 года

© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол

В-целом, даже на первый взгляд заметно, что на стадионе еще работы вагон и маленькая тележка. И успеть все доделать за четыре с половиной месяца представляется проблематичным. И стоит ли так уж гнаться за сроками? Вот очень не хочется, чтобы из-за желания успеть к определенной дате пострадало качество работ. Речь о любимой на просторах бывшего СССР штурмовщине, из-за которой потом крыша протекает, трава на газоне не растет или бакланы клювами крыши рвут. Тем более, какая разница — сдать «Динамо» 1 января или 20 февраля? Кто-то собирается там зимой легкой атлетикой заниматься или в футбол играть?

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