Легенду продают за копейки: что ждет карагандинский «Шахтер»

Акимат Карагандинской области и тех, кто поддерживает его в снятии с бюджетного баланса профессиональной футбольной команды, я вполне понимаю. В идеале так и должно быть: муниципалитет не должен заниматься профессиональным спортом, муниципалитет должен заниматься массовым спортом. Максимум — детским спортом и созданием спортивной инфраструктуры. Все остальное, включая дорогостоящие проекты с переездами и перелетами по казахстанским городам и весям, а в случае попадания в еврокубки — еще и чартеры в Старый свет, это дело частника.

Если бы наша жизнь была идеальной, тут можно было поставить жирную точку — и закрыть тему раз и навсегда. Проблема в том, что наша жизнь и наша рыночная экономика настолько неидеальны, что западные лекала (а в Европе практически все клубы — частные, по крайней мере, те, кто на виду и на слуху постоянно) переносить на наши реалии — смешить народ. Тот самый, ради которого, собственно, в конечном счете, ФК «Шахтер» и все остальные участники Казахстанской премьер-лиги и играют.



Во-первых, вопросы вызывает сама символическая цена, за которую акимат готов продать карагандинский «Шахтер» — одна тысяча тенге, наглядно демонстрирует ценность данного актива. Вернее, наше общее отношение к его стоимости. Понятно, что цена эта взялась не с потолка, понятно, что за этим кусочком сыра скрывается мышеловка в виде кредиторской задолженности клуба в 208 миллионов тенге, но просить 1000 тенге за команду с 60-летней историей — это означает признавать кризис управления профессиональным спортом.



В истории «Шахтера» в советский период было три года выступления в первом дивизионе — из казахстанских команд (флагмана — алматинский «Кайрат», игравшего в высшем дивизионе чемпионата СССР, выносим за скобки), из второй лиги союзного первенства, кроме «Шахтера», в первый дивизион забирался только павлодарский «Трактор» —предшественник нынешнего «Иртыша».



В 2013 году «Шахтер» стал первой казахстанской командой, прошедшей квалификацию еврокубков и пробившейся в групповой этап Лиги Европы. Это сейчас «Астана» всех уже приучила к евроосени, пробившись в групповые этапы третий год кряду, в 2013 году «Шахтер» произвел революцию. В общем, если цена всей этой истории — 1000 тенге, то, может, прав «Найман» Хамитов — на черта нам вообще профессиональный футбол?

Во-вторых, сама попытка продать ФК «Шахтер» через торги забавляет — если до сих пор не нашлось желающего спонсировать клуб или его выкупить, то кто сказал, что аукцион будет панацеей? Еще раз говорю: полностью и целиком согласен с тем, что система финансирования профессиональных клубов частными лицами — единственная правильная модель их существования.



Но, как сказал однажды Нурсултан Абишевич Назарбаев, где взять в Казахстане столько американцев, чтобы построить в нем демократию по-американски? В том смысле, что ни в Карагандинском регионе, ни в Казахстане вообще не видно моря частников, способных сколь-нибудь длительное время «тянуть» на себе расходы на содержание профессионального ФК. Есть один Кайрат Боранбаев, который настолько один на всю страну, что является тем самым исключением, которое только подтверждает общее правило.



И это проблема не только Казахстана: соседняя Россия в плане развития футбольного хозяйства ушла далеко вперед, но, положа руку на сердце, много ли в ней по-настоящему частных клубов?



Под это определение подпадают только ЦСКА Евгения Гинера и «Краснодар» Сергея Галицкого.

Во всех остальных якобы частных клубах торчат уши государства через их спонсоров — абсолютно государственной РЖД в «Локомотиве», наполовину государственного «Газпрома» в «Зените» и муниципалитетов во всех остальных.



Есть еще формально частный и формально никак не связанный с государством «ЛУКОЙЛ» в «Спартаке», но даже если его считать частником, то три частных клуба из 16 участников российской премьер-лиги — наглядная иллюстрация того, насколько охотно частники становятся владельцами ФК на постсоветском пространстве.



Если акимат сыщет покупателя «Шахтеру» даже за тысячу тенге — это будет чудом сродни победе «Астаны» в Лиге чемпионов в ближайшую пятилетку.



Более вероятны два других варианта: либо банкротство и роспуск команды с последующим ее невозрождением в обозримой перспективе, либо банкротство с последующим формированием нового клуба. Который формально не будет иметь к «Шахтеру» никакого отношения, как нынешняя «Астана» не имеет (формально) никакого отношения к накопившему в свое время долги столичному «Женису». И это, похоже, может стать тенденцией в бытовании казахстанских футбольных клубов — накопить долги, обанкротиться и возродиться под новым названием.



При таком раскладе неудивительно, что клубная история оценивается в 1000 тенге. А в УЕФА вводят ограничения на участие в еврокубках команд, не имеющих определенного стажа участия в национальных первенствах: не мы одни такие умные, не мы одни плодим футбольных птиц Фениксов.



Оно, конечно, хорошо быть в общемировом тренде, но бывают случаи, когда из него хочется стать исключением. Случай с ФК «Шахтер» — из этого разряда. Только вот выхода из этого случая пока не видно — и, вы будете смеяться, но акимат тут не при чем. Просто сама система финансирования профессионального спорта за счет государства обречена на такие сбои, а заменить государство в лице муниципалитетов в этой пищевой цепочке в стране некому…