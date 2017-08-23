Легенду продают за копейки: что ждет карагандинский «Шахтер»
Продажа легендарного карагандинского футбольного клуба «Шахтер» за 1 тысячу тенге наверняка не оставит равнодушным любого болельщика футбола. А ведь всего четыре года назад «Шахтер» первым из казахстанских клубов смог пробиться в групповой этап Лиги Европы.
Акимат Карагандинской области и тех, кто поддерживает его в снятии с бюджетного баланса профессиональной футбольной команды, я вполне понимаю. В идеале так и должно быть: муниципалитет не должен заниматься профессиональным спортом, муниципалитет должен заниматься массовым спортом. Максимум — детским спортом и созданием спортивной инфраструктуры. Все остальное, включая дорогостоящие проекты с переездами и перелетами по казахстанским городам и весям, а в случае попадания в еврокубки — еще и чартеры в Старый свет, это дело частника.
Если бы наша жизнь была идеальной, тут можно было поставить жирную точку — и закрыть тему раз и навсегда. Проблема в том, что наша жизнь и наша рыночная экономика настолько неидеальны, что западные лекала (а в Европе практически все клубы — частные, по крайней мере, те, кто на виду и на слуху постоянно) переносить на наши реалии — смешить народ. Тот самый, ради которого, собственно, в конечном счете, ФК «Шахтер» и все остальные участники Казахстанской
В истории «Шахтера» в советский период было три года выступления в первом дивизионе — из казахстанских команд (флагмана — алматинский «Кайрат», игравшего в высшем дивизионе чемпионата СССР, выносим за скобки), из второй лиги союзного первенства, кроме «Шахтера», в первый дивизион забирался только павлодарский «Трактор» —предшественник нынешнего «Иртыша».
В 2013 году «Шахтер» стал первой казахстанской командой, прошедшей квалификацию еврокубков и пробившейся в групповой этап Лиги Европы. Это сейчас «Астана» всех уже приучила к евроосени, пробившись в групповые этапы третий год кряду, в 2013 году «Шахтер» произвел революцию. В общем, если цена всей этой истории — 1000 тенге, то, может, прав «Найман» Хамитов — на черта нам вообще профессиональный футбол?
Но, как сказал однажды Нурсултан Абишевич Назарбаев, где взять в Казахстане столько американцев, чтобы построить в нем демократию
И это проблема не только Казахстана: соседняя Россия в плане развития футбольного хозяйства ушла далеко вперед, но, положа руку на сердце, много ли в ней
Под это определение подпадают только ЦСКА Евгения Гинера и «Краснодар» Сергея Галицкого.
Во всех остальных якобы частных клубах торчат уши государства через их спонсоров — абсолютно государственной РЖД в «Локомотиве», наполовину государственного «Газпрома» в «Зените» и муниципалитетов во всех остальных.
Есть еще формально частный и формально никак не связанный с государством «ЛУКОЙЛ» в «Спартаке», но даже если его считать частником, то три частных клуба из 16 участников российской
Если акимат сыщет покупателя «Шахтеру» даже за тысячу тенге — это будет чудом сродни победе «Астаны» в Лиге чемпионов в ближайшую пятилетку.
Более вероятны два других варианта: либо банкротство и роспуск команды с последующим ее невозрождением в обозримой перспективе, либо банкротство с последующим формированием нового клуба. Который формально не будет иметь к «Шахтеру» никакого отношения, как нынешняя «Астана» не имеет (формально) никакого отношения к накопившему в свое время долги столичному «Женису». И это, похоже, может стать тенденцией в бытовании казахстанских футбольных клубов — накопить долги, обанкротиться и возродиться под новым названием.
При таком раскладе неудивительно, что клубная история оценивается в 1000 тенге. А в УЕФА вводят ограничения на участие в еврокубках команд, не имеющих определенного стажа участия в национальных первенствах: не мы одни такие умные, не мы одни плодим футбольных птиц Фениксов.
Оно, конечно, хорошо быть в общемировом тренде, но бывают случаи, когда из него хочется стать исключением. Случай с ФК «Шахтер» — из этого разряда. Только вот выхода из этого случая пока не видно — и, вы будете смеяться, но акимат тут не при чем. Просто сама система финансирования профессионального спорта за счет государства обречена на такие сбои, а заменить государство в лице муниципалитетов в этой пищевой цепочке в стране некому…
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