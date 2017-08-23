Окружение Роналду: Не можем гарантировать, что Криштиану останется в «Реале»

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Это утверждают члены ближайшего окружения футболиста сборной Португалии. На этот раз, по их словам, причиной стала пятиматчевая дисквалификация игрока, которая его очень рассердила.

«В данный момент Роналду сконцентрирован лишь на работе. Он тренируется с командой так же, как и всегда, однако мы не можем гарантировать, что Криштиану останется в “Реале”. Посмотрим, как будут развиваться события до 31 августа», — сказал один из представителей ближайшего окружения Роналду в интервью El Pais.

Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Реала» со счётом 3:1. Во время празднования гола португалец снял футболку, за что получил первую жёлтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. При этом форвард толкнул арбитра в спину. Федерация футбола Испании и Административный трибунал по спорту отклонили апелляцию «Королевского клуба». Игрок уже пропустил два матча.