ПСЖ отклонил предложение «Барселоны» по Ди Марии
Руководство «ПСЖ» отклонило предложение «Барселоны» относительно приобретения полузащитника Анхеля Ди Марии, сообщает Le Parisien.
Согласно информации источника, парижский клуб не собирается расставаться с футболистом сборной Аргентины, и он останется в столице Франции.
Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу лично звонил своему коллеге из «ПСЖ» Нассеру
По окончании предыдущего сезона из «Барселоны» в «ПСЖ» перешёл нападающий Неймар. За бразильца парижане раскошелились на € 222 млн.
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