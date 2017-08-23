ПСЖ отклонил предложение «Барселоны» по Ди Марии

Согласно информации источника, парижский клуб не собирается расставаться с футболистом сборной Аргентины, и он останется в столице Франции.

Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу лично звонил своему коллеге из «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, чтобы вести с ним переговоры. Последний ответил, что переход Ди Марии в другой клуб невозможен.

По окончании предыдущего сезона из «Барселоны» в «ПСЖ» перешёл нападающий Неймар. За бразильца парижане раскошелились на € 222 млн.