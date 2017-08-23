За один час краудфандинга «Крумкачы» собрали почти 2 тысячи рублей
23 августа «Крумкачы» объявили кампанию краудфандинга. За первый час неравнодушные к клубу люди пожертвовали 1890 руб.
Собранные средства будут направленны на фонд оплаты труда до конца 2017 года, включая налоги до конца года (69630 BYN), организацию домашних матчей до конца 2017 года (17970 BYN), организацию выездных матчей (4100 BYN), организация тренировочного процесса (21670 BYN),
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