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23 августа 2017, 13:43 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

За один час краудфандинга «Крумкачы» собрали почти 2 тысячи рублей

23 августа «Крумкачы» объявили кампанию краудфандинга. За первый час неравнодушные к клубу люди пожертвовали 1890 руб.

Собранные средства будут направленны на фонд оплаты труда до конца 2017 года, включая налоги до конца года (69630 BYN), организацию домашних матчей до конца 2017 года (17970 BYN), организацию выездных матчей (4100 BYN), организация тренировочного процесса (21670 BYN), детско-юношеские команды (4 возраста) (11 200 BYN). Краудфандинг — это коллективное финансирование различных проектов. Сбор средств проходит в основном через интернет-площадки. Любой желающий может помочь проекту, стартапу или спортивной команде. Недавно белорусский лыжник Сергей Долидович собрал необходимые 30 тысяч рублей для подготовки к Олимпийским Играм. Это удалось сделать спортсмену за 10 дней.

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Легенду продают за копейки: что ждет карагандинский «Шахтер»

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