Бонавентура из-за травмы пропустит 2−3 недели

Бонавентура получил травму на прошлой неделе, из-за чего не попал в заявку на матч 1-го тура Серии А с «Кротоне» (3:0).

«У Бонавентуры растяжение квадрицепса. Травма не серьёзная, но, учитывая некоторые детали, нам надо отнестись к этому осторожно. Джакомо будет отсутствовать две-три недели», — цитирует клубного врача Джанлуку Мелегати официальный сайт «Милана».