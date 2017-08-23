Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30770722/
23 августа 2017, 13:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бонавентура из-за травмы пропустит 2−3 недели

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура пропустит ближайшие две-три недели из-за мышечного повреждения.

Бонавентура получил травму на прошлой неделе, из-за чего не попал в заявку на матч 1-го тура Серии А с «Кротоне» (3:0).

«У Бонавентуры растяжение квадрицепса. Травма не серьёзная, но, учитывая некоторые детали, нам надо отнестись к этому осторожно. Джакомо будет отсутствовать две-три недели», — цитирует клубного врача Джанлуку Мелегати официальный сайт «Милана».

Хавбек, таким образом, не сможет помочь россонери в играх чемпионата Италии с «Кальяри» и «Лацио», а также в ответном матче плей-офф Лиги Европы против «Шкендии».

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?