Бонавентура из-за травмы пропустит 2−3 недели
Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура пропустит ближайшие
две-три недели из-за мышечного повреждения.
Бонавентура получил травму на прошлой неделе,
«У Бонавентуры растяжение квадрицепса. Травма не серьёзная, но, учитывая некоторые детали, нам надо отнестись к этому осторожно. Джакомо будет отсутствовать
Хавбек, таким образом, не сможет помочь россонери в играх чемпионата Италии с «Кальяри» и «Лацио», а также в ответном матче
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