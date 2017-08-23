Английские футбольные клубы потратили рекордные 1,3 миллиарда евро на трансферы

По состоянию на среду, 23 августа, команды из элитного английского дивизиона приобрели новичков почти на 1,3 миллиарда евро. Больше всех потратил «Манчестер Сити» — 241,6 миллиона. На второй строчке располагается «Манчестер Юнайтед» со 159 миллионами. Замыкает тройку самых расточительных команд «Эвертон», потративший 152,6 миллиона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">PL summer spending breaks world record for one division in one transfer window with Southampton's signing of Wesley Hoedt. Nine days to go. <a href="https://t.co/AS2z0C44Y7">pic.twitter.com/AS2z0C44Y7</a></p>— Nick Harris (@sportingintel) <a href="https://twitter.com/sportingintel/status/900081048217845760">22 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Меньше всего потратили «Сток Сити» (7,6 миллиона), «Кристал Пэлас» (8,6 миллиона) и «Суонси» (12,5 миллиона). Трансферное окно в Англии закроется 1 сентября.

Предыдущий рекорд по потраченной клубами из одного чемпионата сумме на покупку игроков также принадлежит АПЛ. Летом 2016-го английские команды выложили 1,1 миллиарда евро на приобретение игроков.