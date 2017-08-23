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23 августа 2017, 12:06 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Хакеры взломали твиттер «Барселоны» и объявили о трансфере Анхеля Ди Марии

Твиттер футбольного клуба «Барселона» подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает Goal.com.

На официальной странице каталонского клуба появилась информация о трансфере полузащитника «Пари Сен-Жермена» Анхеля Ди Марии, однако она не соответствует действительности.

«Наши аккаунты были взломаны сегодня. Мы работаем над тем, чтобы решить проблемы как можно скорее. Спасибо за ваше терпение», — сообщила пресс-служба «Барселоны».

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» возобновила интерес к Ди Марии, ранее выступавшего за «Реал». В стане «сине-гранатовых» переключились на аргентинца после того, как потеряли надежду на приобретение хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Напомним, в начале августа «Барселону» покинул Неймар. Бразилец перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

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