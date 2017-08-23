СМИ: Тухель в ближайшее время может сменить Конте на посту главного тренера «Челси»

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По информации издания, Тухеля хочет видеть в «Челси» директор клуба Марина Грановская, которая недовольна Конте, в частности из-за ситуации с форвардом Диего Костой.

Конте летом отправил сообщение нападающему, что больше не нуждается в нем, несмотря на то, что Коста забил 22 гола в 42 матчах. В итоге Коста отказался тренироваться с молодежным составом «Челси».

Конте возглавил «Челси» после чемпионата Европы-2016 и привел команду к победе в прошедшем чемпионате Англии. В нынешнем сезоне «Челси» стартовал с двух поражений — от «Арсенала» в Суперкубке Англии и «Бернли» в стартовом туре премьер-лиги.

Тухель в мае покинул дортмундскую «Боруссию», которую тренировал с 2015 года.

Отмечается, что на данный момент из свободных тренеров уровню «Челси» помимо Тухеля соответствует лишь ранее работавший с «Барселоной» Луис Энрике, однако камнем преткновения для испанца является языковой вопрос.