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23 августа 2017, 11:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Тухель в ближайшее время может сменить Конте на посту главного тренера «Челси»

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Немецкий специалист Томас Тухель в ближайшее время может сменить итальянца Антонио Конте на посту главного тренера лондонского футбольного клуба «Челси», сообщает Sport Bild.

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По информации издания, Тухеля хочет видеть в «Челси» директор клуба Марина Грановская, которая недовольна Конте, в частности из-за ситуации с форвардом Диего Костой.

Конте летом отправил сообщение нападающему, что больше не нуждается в нем, несмотря на то, что Коста забил 22 гола в 42 матчах. В итоге Коста отказался тренироваться с молодежным составом «Челси».

Конте возглавил «Челси» после чемпионата Европы-2016 и привел команду к победе в прошедшем чемпионате Англии. В нынешнем сезоне «Челси» стартовал с двух поражений — от «Арсенала» в Суперкубке Англии и «Бернли» в стартовом туре премьер-лиги.

Тухель в мае покинул дортмундскую «Боруссию», которую тренировал с 2015 года.

Отмечается, что на данный момент из свободных тренеров уровню «Челси» помимо Тухеля соответствует лишь ранее работавший с «Барселоной» Луис Энрике, однако камнем преткновения для испанца является языковой вопрос.

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