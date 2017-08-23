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23 августа 2017, 11:47 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

ФК «Крумкачы» объявил о сборе средств для команды через краудфандинг

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Крумкачы» объявил о сборе средств для команды через краудфандинг. Об этом сообщил сегодня на специальной пресс-конференции председатель правления клуба Денис Шунто, передает корреспондент БЕЛТА.

Финансовое положение в клубе сейчас очень сложное не можем обеспечить участие команды в чемпионате <span class=error>Беларуси</span>. Поэтому нет другого выхода как объявить краудфандинг — рассказал Денис <span class=error>Шунто</span>. Увеличить
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«Финансовое положение в клубе сейчас очень сложное, не можем обеспечить участие команды в чемпионате Беларуси. Поэтому нет другого выхода, как объявить краудфандинг. Необходимо Br125 тыс. на содержание команды — на сентябрь и октябрь. За три года многое получилось, но и ошибки сделали. Вдобавок у некоторых партнеров сейчас не лучшая финансовая ситуация», — рассказал Денис Шунто.

Как было отмечено на пресс-конференции, есть задолженности перед игроками, которые подали в суд на клуб.

«Крумкачы» в предыдущем туре чемпионата Беларуси обыграли сенсационно БАТЭ — 2:3. В турнирной таблице команда занимает 12-е место с 19 очками.

ФК «Крумкачы» был образован весной 2014 года и за два года вышел из второй лиги в высшую, второй сезон выступает в элитном дивизионе.

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