ФК «Крумкачы» объявил о сборе средств для команды через краудфандинг

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«Финансовое положение в клубе сейчас очень сложное, не можем обеспечить участие команды в чемпионате Беларуси. Поэтому нет другого выхода, как объявить краудфандинг. Необходимо Br125 тыс. на содержание команды — на сентябрь и октябрь. За три года многое получилось, но и ошибки сделали. Вдобавок у некоторых партнеров сейчас не лучшая финансовая ситуация», — рассказал Денис Шунто.

Как было отмечено на пресс-конференции, есть задолженности перед игроками, которые подали в суд на клуб.

«Крумкачы» в предыдущем туре чемпионата Беларуси обыграли сенсационно БАТЭ — 2:3. В турнирной таблице команда занимает 12-е место с 19 очками.

ФК «Крумкачы» был образован весной 2014 года и за два года вышел из второй лиги в высшую, второй сезон выступает в элитном дивизионе.