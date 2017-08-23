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23 августа 2017, 11:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Барселона» предложила 138 млн фунтов «Ливерпулю» за футболиста Коутиньо

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Испанская «Барселона» сделала новое предложение «Ливерпулю» по трансферу Филиппе Коутиньо, предложив за игрока 138 миллионов фунтов (150 миллионов евро), сообщает Daily Mail.

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Ранее «Ливерпуль» отклонил три предложения «сине-гранатовых» о приобретении 25-летнего полузащитника, в последнем из которых фигурировала сумма в 118 миллионов фунтов (128 млн евро).

Согласно новому предложению «Барселоны» английский клуб получит за трансфер Коутиньо 101 миллион фунтов (110 млн евро) и еще 37 миллионов (40 млн евро) в виде различных бонусов.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев. Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.

11 августа английский клуб выступил с заявлением, в котором указывалось, что в нынешнее трансферное окно не намерен продавать бразильского полузащитника, после чего, согласно британским СМИ, Коутиньо официально подал запрос на трансфер.

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