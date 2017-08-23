Белорусский голкипер Сергей Черник помог футболистам «Нанси» выйти в 1/16 финала Кубка лиги

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Основное время матча 1/32 финала, в котором «Нанси» принимал гостей из «Орлеана», завершилось вничью — 2:2, а в серии пенальти успех был на стороне хозяев поля — 4:2. Сергей Черник провел весь матч, причем в этом сезоне он впервые вышел на поле.

В прошлом сезоне футболисты «Нанси» покинули элитный дивизион чемпионата Франции. Нынешний турнир во втором дивизионе французского первенства команда Сергея Черника начала неудачно — после 4-х туров «Нанси» занимает 15-е место среди 20 команд, набрав всего 3 очка (0 побед, 3 ничьи, 1 поражение; разница мячей — 3−5). Путевки в Лигу 1 по итогам турнира получат две лучшие команды.