«Барселоне» рекомендовали бюджетный вариант усиления в лице Твумаси из «Астаны» вместо 150-миллионного Дембеле

Ганский форвард отметился дублем в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». Особенно красивым получился его второй гол, когда Твумаси после сольного прохода почти с центра поля довел счет до 4:1 в пользу «Астаны».

«После сольника Твумаси “Барселоне” стоит задуматься, стоит ли вываливать 150 миллионов за Дембеле, когда есть такой бюджетный вариант усиления», — написал автор.

Сама встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Астаны». Напомним, впервом матче победу со счетом 5:0 одержал «Селтик», который и продолжит выступление в групповом этапе Лиги чемпионов, тогда клуб из Астаны во второй раз подряд сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Что касается 20-летнего Усмана Дембеле, то «Барселона» предложила за игрока 130 миллионов долларов, но дортмундская «Боруссия» запросила за своего игрока на 20 миллионов больше. По информации журналиста ESPN Фернандо Паломо, каталонский клуб согласился отдать за форварда 150 миллионов евро. Этот трансфер станет вторым самым дорогим в истории после Неймара, который перешел из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.