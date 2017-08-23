Сторона Неймара сообщила, что футболист сам подаст на «Барселону» в суд

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«Барселона» во вторник опубликовала заявление, в котором утверждает, что Неймар нарушил условия договора с испанским клубом, и требует от игрока выплатить 8,5 миллиона евро, переведенные ему каталонской командой в качестве бонуса лояльности при продлении контракта. «Сине-гранатовые» также считают, что «ПСЖ» должен взять на себя ответственность за платеж, в случае если Неймар сам не сможет рассчитаться.

«Мы сообщаем всем, что Неймар и его адвокаты осведомлены о новостях, опубликованных во вторник по поводу судебных исков, которые собирается подать “Барселона”. После получения официального уведомления и полного рассмотрения требований клуба защита игрока будет действовать в установленном порядке», — говорится в заявлении Неймара, текст которого приводит Marca.

«Что касается бонусов, связанных с исполнением контракта 2016 года, также необходимо сообщить, что игрок уже начал официальные процедуры подготовки документов для обращения в компетентные суды», — следует из сообщения.

Ранее «Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением, в котором выразил удивление по поводу требования «Барселоны» к Неймару и французскому клубу.

Представители Неймара 3 августа воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с «Барселоной» за 222 миллиона евро. Форвард перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента. Трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.