Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30765361/
23 августа 2017, 1:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар удивлён иском «Барселоны» и сам подаёт на неё в суд

Адвокаты нападающего «ПСЖ» Неймара сообщили, что футболист был удивлён решением его бывшего клуба «Барселоны» подать на бразильца в суд из-за якобы невыполнения со стороны игрока контрактных обязательств перед каталонским клубом.

Болельщикам ПСЖ пришлось отстоять немаленькую очередь чтобы купить футболку с фамилией новичка команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

«Сообщаем, что Неймар и адвокаты осведомлены о новостях о намерении “Барселоны” добиваться взыскания денег через местные суды. После получения официальных уведомлений и изучения всех деталей сторона защиты предпримет все необходимые шаги в установленном порядке. Что касается бонусов, связанных с исполнением контракта в 2016 году, то считаем необходимым сообщить, что игроком инициирован процесс подготовки и подачи документов в суды», — приводит текст заявления адвокатов Неймара Marca.

В «Барселоне» утверждают, что Неймар, перешедший в «ПСЖ» за € 222 млн, должен выплатить сине-гранатовым € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств. В прошлом году бразилец продлил контракт с «Барсой» до 2021 года, и клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, а также 10% за просроченную задолженность.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?