Неймар удивлён иском «Барселоны» и сам подаёт на неё в суд
Адвокаты нападающего «ПСЖ» Неймара сообщили, что футболист был удивлён решением его бывшего клуба «Барселоны» подать на бразильца в суд
из-за якобы невыполнения со стороны игрока контрактных обязательств перед каталонским клубом.
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«Сообщаем, что Неймар и адвокаты осведомлены о новостях о намерении “Барселоны” добиваться взыскания денег через местные суды. После получения официальных уведомлений и изучения всех деталей сторона защиты предпримет все необходимые шаги в установленном порядке. Что касается бонусов, связанных с исполнением контракта в 2016 году, то считаем необходимым сообщить, что игроком инициирован процесс подготовки и подачи документов в суды», — приводит текст заявления адвокатов Неймара Marca.
В «Барселоне» утверждают, что Неймар, перешедший в «ПСЖ» за € 222 млн, должен выплатить
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