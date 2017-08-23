Неймар удивлён иском «Барселоны» и сам подаёт на неё в суд

«Сообщаем, что Неймар и адвокаты осведомлены о новостях о намерении “Барселоны” добиваться взыскания денег через местные суды. После получения официальных уведомлений и изучения всех деталей сторона защиты предпримет все необходимые шаги в установленном порядке. Что касается бонусов, связанных с исполнением контракта в 2016 году, то считаем необходимым сообщить, что игроком инициирован процесс подготовки и подачи документов в суды», — приводит текст заявления адвокатов Неймара Marca.



В «Барселоне» утверждают, что Неймар, перешедший в «ПСЖ» за € 222 млн, должен выплатить сине-гранатовым € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств. В прошлом году бразилец продлил контракт с «Барсой» до 2021 года, и клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, а также 10% за просроченную задолженность.