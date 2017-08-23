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23 августа 2017, 1:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Мы проиграли, но показали фантастический характер

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий несмотря на поражение от «Донкастера» (0:2) в 1/32 финала Кубка английской лиги, отметил характер молодых игроков «тигров».

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> несмотря на поражение от <span class=error>Донкастера</span> (0:2) в 1/32 финала Кубка английской лиги отметил характер молодых игроков тигров. Увеличить
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Также российский специалист остался доволен поддержкой команды со стороны болельщиков.

— Мы проиграли, но выразили доверие нашим молодым футболистам, которые показали фантастический характер и силу воли, — приводит пресс-служба «Халл Сити» слова Слуцкого. — С самой первой минуты они были хороши и играли так, что клуб может испытывать гордость. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков за фантастическую поддержку, которую они оказали нашей молодой команде. Ребята, вы были превосходны!

Халл Сити
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