Леонид Слуцкий: Мы проиграли, но показали фантастический характер
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий несмотря на поражение от «Донкастера» (0:2) в 1/32 финала Кубка английской лиги, отметил характер молодых игроков «тигров».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Также российский специалист остался доволен поддержкой команды со стороны болельщиков.
— Мы проиграли, но выразили доверие нашим молодым футболистам, которые показали фантастический характер и силу воли, — приводит