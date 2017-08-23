Роналду в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу с «Фиорентиной» сыграет все 90 минут
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что нападающий Криштиану Роналду сыграет весь матч против «Фиорентины» в рамках Кубка Сантьяго Бернабеу, сообщает AS.
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Товарищеский матч, который назван в честь бывшего президента «Реала», состоится 23 августа в Мадриде.
Напомним, что Роналду пропускает старт сезона испанской Примеры
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