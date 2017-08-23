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23 августа 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу с «Фиорентиной» сыграет все 90 минут

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что нападающий Криштиану Роналду сыграет весь матч против «Фиорентины» в рамках Кубка Сантьяго Бернабеу, сообщает AS.

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Товарищеский матч, который назван в честь бывшего президента «Реала», состоится 23 августа в Мадриде.

Напомним, что Роналду пропускает старт сезона испанской Примеры из-за дисквалификации. Португалец уже пропустил два из пяти матчей, на которые получил дисквалификацию. Роналду предстоит пропустить ещё три игры в чемпионате — с «Валенсией», «Леванте» и «Реалом Сосьедад».

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Новости Зарубежного футбола

Криштиану Роналду назвал несправедливым отклонение апелляции на дисквалификацию

Криштиану Роналду назвал несправедливым отклонение апелляции на дисквалификацию

ТАСС, 22 августа. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду назвал несправедливым решение Спортивного административного суда Испании, который во вторник отклонил апелляцию «Реала» на решение Королевской федерации футбола Испании о пятиматчевой дисквалификации футболиста. Об этом форвард написал на своей странице в Twitter.
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