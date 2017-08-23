Слуцкий выпустил детей и вылетел из Кубка лиги. Что произошло?

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«ДОНКАСТЕР» — «ХАЛЛ СИТИ» — 2:0 (0:0)

«Донкастер»: Мароши, Райт, Эндрю, Алкок, Роу (Гарретт, 74), Бен Хемис, Конголо (Мэйсон, 83), Блэр, Уайтман, Маркис (Уильямс, 60), Мэй.

«Халл Сити»: Мэннион, Ленихан, Флеминг (Бэкворт, 68), Маккензи, Уэйр, Олли, Клэкстоун, Бетти, Аннан, Льюэр, Хэмилтон (Хинчлифф, 77).

Предупреждения: Уэйр, 73. Бетти, 86.

Судья: Салисбери.

22 августа. Донкастер. Стадион «Кипмоут». 7 139 зрителей.

Не таким представлял свой кубковый дебют в Англии Леонид Слуцкий. Конечно, он предполагал, что возникнут сложности, что в тесноте безостановочного английского сезона придется устраивать ротацию посреди недели — как это делает большинство британских команд на ранних стадиях кубков турниров. Но Слуцкий точно не ожидал, что будет вынужден бросить в бой сплошь молодежь.

Читатели «СЭ» в курсе, что болельщики «Халла» жутко недовольны владельцами клуба — отцом и сыном Алламами. Главная причина: скупость египетских хозяев, которые экономят на новичках, зато с легкостью расстаются со своими футболистами. Поражение от клуба, едва вышедшего из четвертого дивизиона в третий, лучше всяких кричалок и баннеров должно побудить Алламов к активным действиям на трансферном рынке за неделю до его закрытия.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/StandUpIfYoureAllamOut?src=hash">#StandUpIfYoureAllamOut</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AllamOut?src=hash">#AllamOut</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> <a href="https://t.co/IBwEgv1uDB">pic.twitter.com/IBwEgv1uDB</a></p>— Chris (@sir_cornflake) <a href="https://twitter.com/sir_cornflake/status/900083298994724865">22 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

19,9 года — таким был средний возраст стартового состава «Халла» на матч с «Донкастером». Это не молодежная команда «тигров», не дубль, а основа, которой предстояла игра на вылет. Абсурд: капитаном «Халла» Слуцкий назначил 23-летнего защитника Ленихана, который провел всего один матч за команду в первенстве Англии, причем полтора года назад. Но выхода не было — не отдавать же повязку 17-летнему защитнику Флемингу, самому юному из пионеротряда.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?◾️ | Club debuts for Will Mannion, Brandon Fleming, Josh Clackstone, Robbie McKenzie, Will Annan, Dan Batty & Tyler Hamilton <a href="https://twitter.com/hashtag/DONHUL?src=hash">#DONHUL</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/900051340507983872">22 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ЦСКА Слуцкого часто критиковали за неохотное внедрение молодежи в состав. Не прошло и пары месяцев с начала работы в «Халле», как у него в основе оказалось сразу семь (!) дебютантов. Готов сделать ставку, что Слуцкий никогда не повторит этот рекорд.

Конечно, ни о каком доминировании речи не шло — в таких условиях «Халлу» предстояло лишь отбиваться все 90 минут. Тут уже не имеет значения, кто перед тобой — клуб из твоей лиги или с нижнего этажа. Опыт и физическое развитие должны были сыграть решающую роль. Так и случилось.

Правда, «тигриный» студотряд выдержал первый тайм и даже успевал огрызаться на соперника. «Донкастер» не пугался, но и сам не кусался — в первые полчаса хозяева даже ни разу не попали в створ и до перерыва не забили. Солидный первый тайм для зеленой команды Слуцкого, но опасения оставались. Уверен, он согласился бы на ничью, если бы можно было закончить матч к перерыву.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?◾️ | What’s your <a href="https://twitter.com/hashtag/DONHUL?src=hash">#DONHUL</a> half-time verdict, <a href="https://twitter.com/HullCity">@HullCity</a> fans? <a href="https://t.co/Os01IDypRT">pic.twitter.com/Os01IDypRT</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/900079196319490049">22 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но играть предстояло еще целый тайм, а за 45 минут молодежь «Халла» взрослее не стала. Тренеру «Донкастера» Даррену Фергюсону — к слову, сыну великого сэра Алекса — в раздевалке нужно было лишь сказать одно слово: «Поднажмите». Установка была выполнена за две с хвостиком минуты: недолгая осада ворот «Халла» закончилась ударом Мэя с близкого расстояния. Вскоре он же ассистировал Роу — 2:0.

Для болельщиков «Донкастера» битва с «Халлом» принципиальна — они недолюбливают соседей по Йоркширу, поэтому при каждом поводе высмеивают «тигров». Естественно, сразу после второго гола довольные фанаты хозяев завопили: «Первенство Англии? Да вы смеетесь!».