Слуцкий выпустил детей и вылетел из Кубка лиги. Что произошло?
«Халл» уступил клубу третьего по силе дивизиона «Донкастеру». Леонид Слуцкий вынужден был играть молодежной командой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ДОНКАСТЕР» — «ХАЛЛ СИТИ» — 2:0 (0:0)
«Донкастер»: Мароши, Райт, Эндрю, Алкок, Роу (Гарретт, 74), Бен Хемис, Конголо (Мэйсон, 83), Блэр, Уайтман, Маркис (Уильямс, 60), Мэй.
«Халл Сити»: Мэннион, Ленихан, Флеминг (Бэкворт, 68), Маккензи, Уэйр, Олли, Клэкстоун, Бетти, Аннан, Льюэр, Хэмилтон (Хинчлифф, 77).
Предупреждения: Уэйр, 73. Бетти, 86.
Судья: Салисбери.
22 августа. Донкастер. Стадион «Кипмоут». 7 139 зрителей.
Не таким представлял свой кубковый дебют в Англии Леонид Слуцкий. Конечно, он предполагал, что возникнут сложности, что в тесноте безостановочного английского сезона придется устраивать ротацию посреди недели — как это делает большинство британских команд на ранних стадиях кубков турниров. Но Слуцкий точно не ожидал, что будет вынужден бросить в бой сплошь молодежь.
Читатели «СЭ» в курсе, что болельщики «Халла» жутко недовольны владельцами клуба — отцом и сыном Алламами. Главная причина: скупость египетских хозяев, которые экономят на новичках, зато с легкостью расстаются со своими футболистами. Поражение от клуба, едва вышедшего из четвертого дивизиона в третий, лучше всяких кричалок и баннеров должно побудить Алламов к активным действиям на трансферном рынке за неделю до его закрытия.
19,9 года — таким был средний возраст стартового состава «Халла» на матч с «Донкастером». Это не молодежная команда «тигров», не дубль, а основа, которой предстояла игра на вылет. Абсурд: капитаном «Халла» Слуцкий назначил 23-летнего защитника Ленихана, который провел всего один матч за команду в первенстве Англии, причем полтора года назад. Но выхода не было — не отдавать же повязку 17-летнему защитнику Флемингу, самому юному из пионеротряда.
В ЦСКА Слуцкого часто критиковали за неохотное внедрение молодежи в состав. Не прошло и пары месяцев с начала работы в «Халле», как у него в основе оказалось сразу семь (!) дебютантов. Готов сделать ставку, что Слуцкий никогда не повторит этот рекорд.
Конечно, ни о каком доминировании речи не шло — в таких условиях «Халлу» предстояло лишь отбиваться все 90 минут. Тут уже не имеет значения, кто перед тобой — клуб из твоей лиги или с нижнего этажа. Опыт и физическое развитие должны были сыграть решающую роль. Так и случилось.
Правда, «тигриный» студотряд выдержал первый тайм и даже успевал огрызаться на соперника. «Донкастер» не пугался, но и сам не кусался — в первые полчаса хозяева даже ни разу не попали в створ и до перерыва не забили. Солидный первый тайм для зеленой команды Слуцкого, но опасения оставались. Уверен, он согласился бы на ничью, если бы можно было закончить матч к перерыву.
Но играть предстояло еще целый тайм, а за 45 минут молодежь «Халла» взрослее не стала. Тренеру «Донкастера» Даррену Фергюсону — к слову, сыну великого сэра Алекса — в раздевалке нужно было лишь сказать одно слово: «Поднажмите». Установка была выполнена за две с хвостиком минуты: недолгая осада ворот «Халла» закончилась ударом Мэя с близкого расстояния. Вскоре он же ассистировал Роу — 2:0.
Для болельщиков «Донкастера» битва с «Халлом» принципиальна — они недолюбливают соседей по Йоркширу, поэтому при каждом поводе высмеивают «тигров». Естественно, сразу после второго гола довольные фанаты хозяев завопили: «Первенство Англии? Да вы смеетесь!».
Слуцкому было совсем не смешно: