«Халл» под руководством Слуцкого вылетел из розыгрыша Кубка английской футбольной лиги
ТАСС, 22 августа. «Халл» в гостях проиграл «Донкастеру» со счетом 0:2 в матче 1/32 финала Кубка английской футбольной лиги и завершил выступление в турнире.
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Мячи забили Эльфи Мэй (48-я минута) и Томми Роу (54).
«Халл» выступает в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии, «Донкастер» играет дивизионом ниже.
Главным тренером «Халла» является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
«Халл» потерпел третье поражение подряд. В чемпионшипе клуб после четырех туров имеет в активе четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Халл» 25 августа проведет домашний матч против «Болтона».
Кубок английской лиги проводится с 1961 года. Больше всего побед в этом турнире одержал «Ливерпуль» — восемь. У «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Астон Виллы» по пять побед.