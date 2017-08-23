Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30764871/
23 августа 2017, 0:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в матче Кубка лиги

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Лестер Сити» в гостях со счётом 4:1 разгромил «Шеффилд Юнайтед».

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги <span class=error>Лестер</span> Сити в гостях со счётом 4:1 разгромил Шеффилд Юнайтед. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Весь матч в составе «лис» отыграл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Нигерийский форвард отметился голом в компенсированное ко второму тайму время.

«Уотфорд» дома потерпел поражение со счётом 2:3 от «Бристоль Сити». «Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Ипсвич Таун» (2:1).

«Суонси Сити» на выезде одержал волевую победу со счётом 4:1 над командой «Милтон-Кинс Донс».

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?