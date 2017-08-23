Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в матче Кубка лиги
В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Лестер Сити» в гостях со счётом 4:1 разгромил «Шеффилд Юнайтед».
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Весь матч в составе «лис» отыграл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Нигерийский форвард отметился голом в компенсированное ко второму тайму время.
«Уотфорд» дома потерпел поражение со счётом 2:3 от «Бристоль Сити». «Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Ипсвич Таун» (2:1).
«Суонси Сити» на выезде одержал волевую победу со счётом 4:1 над командой «Милтон-Кинс Донс».
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