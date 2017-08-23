Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в матче Кубка лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Весь матч в составе «лис» отыграл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Нигерийский форвард отметился голом в компенсированное ко второму тайму время.

«Уотфорд» дома потерпел поражение со счётом 2:3 от «Бристоль Сити». «Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Ипсвич Таун» (2:1).

«Суонси Сити» на выезде одержал волевую победу со счётом 4:1 над командой «Милтон-Кинс Донс».