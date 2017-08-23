«ПСЖ» — «Барселоне»: «Мы всегда уважали законы и правила во время переговоров по Неймару
«ПСЖ» на своем официальном сайте ответил на заявление «Барселоны», которая заявила о намерении подать в суд на нападающего Неймара.
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Парижский клуб был удивлен этим поступком.
«ПСЖ» в очередной раз повторяет, что клуб и игрок всегда уважали законы и правила во время переговоров. Мы сожалеем, что «Барселона» решила так поступить, — говорится на сайте клуба.
Каталонцы считают, что бразилец не исполнил контрактные обязательства перед «Барселоной». Теперь «сине-гранатовые» хотят добиться выплаты форвардом 8,5 миллионов евро.
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