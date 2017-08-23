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Парижский клуб был удивлен этим поступком.

«ПСЖ» в очередной раз повторяет, что клуб и игрок всегда уважали законы и правила во время переговоров. Мы сожалеем, что «Барселона» решила так поступить, — говорится на сайте клуба.

Каталонцы считают, что бразилец не исполнил контрактные обязательства перед «Барселоной». Теперь «сине-гранатовые» хотят добиться выплаты форвардом 8,5 миллионов евро.