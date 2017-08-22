Криштиану Роналду назвал несправедливым отклонение апелляции на дисквалификацию

«Еще одно несправедливое решение, — написал Криштиану Роналду. — Несправедливость, которая никогда не возьмет надо мной верх. Как всегда, я вернусь сильнее. Спасибо всем, кто меня поддержал».

13 августа «Реал» в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

За толчок арбитра Роналду был дисквалифицирован на пять матчей. 16 августа Королевская федерация футбола Испании отклонила апелляцию «Реала» на эту дисквалификацию. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок, встречу чемпионата страны c «Депортиво», он также пропустит предстоящие игры с «Валенсией», «Леванте» и «Реал Сосьедадом».