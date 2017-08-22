Арбелоа и Р. Карлос прокомментируют выставочный матч «Реала» с «Фиорентиной»

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34-летний испанец и 44-летний бразилец вместе прокомментируют матч мадридского клуба с «Фиорентиной» (23 августа) на клубном телевидении «сливочных». Игра состоится в рамках ежегодного Кубка Сантьяго Бернабеу, информирует Marca.

Напомним, Арбелоа объявил о завершении карьеры в июне этого года. Защитник является воспитанником «Реала» и был игроком мадридской команды с 2002 по 2006 и с 2009 по 2016 год.