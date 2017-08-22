ФИФА: публикация Fancy Bears ставит под угрозу продолжающуюся борьбу с допингом

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«ФИФА решительно осуждает публикацию группировки Fancy Bears, информация для которой получена незаконно, в частности о медицинских и личных данных спортсменов. Выход этой публикации является явным нарушением конфиденциальности спортсменов и ставит под угрозу продолжающуюся борьбу с допингом. Все возможные нарушения антидопинговых правил регулируются ФИФА в соответствии с правилами ВАДА», — сообщается в пресс-релизе международной организации, который получил «Чемпионат».