Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30763790/
22 августа 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФИФА: публикация Fancy Bears ставит под угрозу продолжающуюся борьбу с допингом

В пресс-службе ФИФА отреагировали на публикацию хакерской группировки Fancy Bears, в которой утверждается, что 200 футболистов попались на допинге в 2016 году.

В <nobr>пресс-службе</nobr> ФИФА отреагировали на публикацию хакерской группировки Fancy Bears в которой утверждается что 200 футболистов попались на допинге в 2016 году. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ФИФА решительно осуждает публикацию группировки Fancy Bears, информация для которой получена незаконно, в частности о медицинских и личных данных спортсменов. Выход этой публикации является явным нарушением конфиденциальности спортсменов и ставит под угрозу продолжающуюся борьбу с допингом. Все возможные нарушения антидопинговых правил регулируются ФИФА в соответствии с правилами ВАДА», — сообщается в пресс-релизе международной организации, который получил «Чемпионат».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?