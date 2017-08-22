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22 августа 2017, 20:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» предложил «Лацио» за Кейта € 15 млн плюс Палетту и Ньянга

«Милан» нацелился на нападающего «Лацио» Кейта Бальде Диао и сделал предложение римскому клубу.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, россонери предложили за сенегальца € 15 млн плюс защитника Габриэля Палетту и нападающего М’Байе Ньянга.

Напомним, что на Ньянга претендует московский «Спартак». При этом, ранее сообщалось, что 22-летний француз пока не принял решения о переходе в стан красно-белых.

Ещё одним претендентом на Кейта являлся «Ювентус», но сегодня генеральный директор «старой синьоры» Беппе Маротта сообщил, что эта тема закрыта.

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