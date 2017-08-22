Дисквалификация Криштиану Роналду оставлена в силе

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Португалец был отстранен решением Королевской федерации футбола Испании (RFEF) на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).

«Реал» обратился в TAD после отклонения апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). 32-летний футболист пропустит еще три игры чемпионата Испании против «Валенсии», «Леванте» (обе — домашние) и «Реал Сосьедад» (гостевая). Таким образом, возвращение Криштиану Роналду будет запланировано на домашний матч 5-го тура ла лиги против «Бетиса».