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22 августа 2017, 19:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дисквалификация Криштиану Роналду оставлена в силе

Административный трибунал по спорту (TAD) отклонил апелляцию «Реала» по 5-матчевой дисквалификации нападающего Криштиану Роналду, информирует AS.

Административный трибунал по спорту (TAD) отклонил апелляцию Реала по 5-матчевой дисквалификации нападающего <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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Португалец был отстранен решением Королевской федерации футбола Испании (RFEF) на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).

«Реал» обратился в TAD после отклонения апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). 32-летний футболист пропустит еще три игры чемпионата Испании против «Валенсии», «Леванте» (обе — домашние) и «Реал Сосьедад» (гостевая). Таким образом, возвращение Криштиану Роналду будет запланировано на домашний матч 5-го тура ла лиги против «Бетиса».

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