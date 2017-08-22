Буффон продолжает бить рекорды. Стартовал сезон в Серии А

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Чемпион страны «Ювентус» без проблем разобрался с «Кальяри». В туринском матче арбитр Фабио Мареска назначил пенальти в ворота «Юве». Но это не помогло гостям забить, потому что Джанлуиджи Буффону было суждено стать первым вратарем в истории итальянского футбола, который отразил «удар с точки», назначенный после просмотра видеоповторов.

Обновленный «Милан», который увел у «Юве» Леонардо Бонуччи, гостил у «Кротоне». Где за 23 минуты решил все свои проблемы. 19-летний Патрик Кутроне организовал три мяча своей команды. Будет очень обидно, если после такого дебюта Винченцо Монтелла примет решение отдать парня в аренду.

«Интер» на удивление легко разделался дома с «Фиорентиной». Точнее с тем, что от нее осталось. «Фиалки» потеряли всех своих лидеров. В частности, Борху Валеро и Весино, которые дебютировали в составе соперника. Тренирует команду из Флоренции теперь Стефано Пиоли, еще полгода назад работавший с «Интером». Дубль Мауро Икарди к 15 минуте отправил гостей в глубокий нокдаун, из которого они так и не смогли выбраться.

Стартовала с трудной выездной победы «Рома» Эусебио ди Франческо. Назло болельщикам «Лацио» свой первый мяч за «Рому» со штрафного забил экс-игрок «лациале» Александар Коларов. Напомним, что фанаты бывшей команды Коларова вывесили баннер с надписью «Kolarov verme», что с итальянского переводится как «Коларов — паразит». В Италии так принято называть предателей.

Может быть доволен игрой своей команды Маурицио Сарри. «Наполи» за час игры в Вероне отгрузил 3 мяча в ворота одноименной команды. Но неаполитанцы были бы не похожи сами на себя, если бы не пропустили в концовке. 33-летний ветеран Джампаоло Паццини реализовал пенальти за 7 минут до конца.

Не смог начать чемпионат с победы обладатель Суперкубка Италии «Лацио». Нулевая ничья в матче со СПАЛом никак не входила в планы Симоне Индзаги. Но оказалась возможна благодаря блестящей игре сенегальского голкипера СПАЛа Альфреда Гомиса. По его воротам было нанесено больше 20 ударов — безрезультатно.

В матче «Сассуоло» и «Дженоа» ничего любопытного не происходило, пока на 81 минуте тренер генуэзцев не произвел замену. На поле вышел 15-летний нападающий Эдди Сальседо Мора. Голов он не забивал, но сам факт его появления заслуживает того, чтобы его отметили. 15 лет, 10 месяцев и 19 дней — в таком возрасте Мора дебютировал в одной из лучших лиг мира.