Билич может быть уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»

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По информации источника, руководство «молотобойцев» подумывает о смене тренера. Контракт 48-летнего Билича с клубом истекает в конце сезона, но отставка может случиться уже в ближайшее время.

В сезоне 2012/13 годов Славен Билич тренировал московский «Локомотив». Под его управлением «железнодорожники» заняли девятое место в РФПЛ.