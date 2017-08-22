Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30762912/
22 августа 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Варди может перейти из «Лестера» в «Челси»

«Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Лестера» Джейми Варди, сообщает Mirror.

<span class=error>Челси</span> заинтересован в приобретении нападающего <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Варди</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что исполнительный директор лондонского клуба Марина Грановская выступила за то, чтобы «синие» делали упор на молодых или опытных игроков, на трансферах которых можно сэкономить.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» серьезно заинтересован в одноклубнике 30-летнего Варди — Даниеле Дринкуотере.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"