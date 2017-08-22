Варди может перейти из «Лестера» в «Челси»

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Отмечается, что исполнительный директор лондонского клуба Марина Грановская выступила за то, чтобы «синие» делали упор на молодых или опытных игроков, на трансферах которых можно сэкономить.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» серьезно заинтересован в одноклубнике 30-летнего Варди — Даниеле Дринкуотере.